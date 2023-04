Revivez Napoli-Milan (0-4)

Mi-temps ici à Naples. Le Milan mène 2-0 avec des buts inscrits par Leão et Brahim Diaz. Les Rossoneri réalisent une solide prestation, défensivement impeccables et percutants sur leurs offensives. Le Napoli a la possession mais ne parvient pas à trouver la faille face à ce solide bloc du Milan. Je vous laisse quelques minutes, on se retrouve dans un quart d’heure.