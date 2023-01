Revivez le match nul entre Marseille et Monaco (1-1)

ET C’EST TERMIN√Č !!!¬†1-1 entre l’OM et Monaco. Un score logique puisque les visiteurs ont domin√© la premi√®re p√©riode et les Olympiens, eux, la seconde. On n’aura donc pas eu un but de la victoire dans les derni√®res secondes comme √† l’aller mais le match restait plaisant. Merci √† vous d’avoir suivi ce live avec moi, vous avez √©t√© aussi bons que Alexis Sanchez.

Je vous laisse avec l’apr√®s-match de Free Ligue 1 pour ne rien rater des r√©actions.