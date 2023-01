En direct : Marseille – Lyon

Et c’est terminé !!!! L’OM s’impose face à l’Olympique Lyonnais (1-0). Une victoire méritée même si l’OL s’est montré un peu plus convaincant en seconde période. Sans toutefois se montrer réellement dangereux. Et c’est sur ces images de joie des Marseillais que je vous abandonne. Merci à vous d’avoir suivi ce live avec moi, vous avez été aussi bons que Chancel Mbemba.

Je vous laisse profiter de l’après-match avec Free.