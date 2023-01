En direct : Manchester City – Liverpool

Over !

Les Reds ne conserveront pas leur titre de la saison passée. City était tout simplement trop fort et les Reds ont trop loupé pour espérer quelque chose. Darwin Nuñez peut s’en vouloir, mais il ne faudra pas trop ressasser et plutôt penser au déplacement à Villa, ce lundi, tandis que City ira à Leeds deux jours plus tard.

