En direct : Lille-Rennes

TER-MI-NE ! Match nul entre Lille et Rennes, malgré une domination outrageuse des Dogues. Les poteaux à trois reprises, les arrêts de Steve Mandanda, le hors-jeu et un penalty litigieux… TOUT aura souri aux Bretons, complètement dépassés tout au long du match. Le SRFC décroche un point miraculeux, après avoir tiré à deux reprises (contre 19 tentatives nordistes).

Rennes reste troisième et Lille, septième. Bon app’ à tous et on se retrouve pour l’Olympico dans deux heures !