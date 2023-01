En direct : Australie – Danemark

Ils ont beau avoir réussi à se farcir la Tunisie, ils ne sont pas du tout sur de prendre la route des huitièmes. Une victoire leur assure cette place !

Voici le XI !

? ????-???

?? Australia are within touching distance of sealing their Knockout Stage berth. Can they be the first Asian side to do so at this #FIFAWorldCup?#Qatar2022 pic.twitter.com/Jqvx2IDdlT

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) November 30, 2022