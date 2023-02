Gianluigi Donnarumma pour tenir le PSG à bout de gants

Ça n’aura échappé à personne. Depuis décembre dernier et la fin de la trêve internationale due à la Coupe du monde, le bateau du Paris Saint-Germain navigue en vents contraires, et tangue dangereusement. Accrochés par Reims à la maison il y a quelques semaines (1-1), après des défaites à Lens (3-1) et à Rennes (1-0), les soldats de Christophe Galtier ont définitivement sombré à Marseille dans le cadre de la Coupe de France (2-1) et à Monaco en championnat (3-1) en l’espace de quelques jours. Mais au moment de recevoir le Bayern Munich dans ce qui ressemble au match le plus important de ce PSG cuvée 2022-2023, les Parisiens pourront s’accrocher à leur dernière rare certitude pour ne pas se noyer : Gianluigi Donnarumma.

En taille patron

« Il n’y a pas d’excuse à chercher après cette défaite. Notre performance n’était pas bonne. Nous sommes déçus et on doit s’excuser auprès des supporters. On voulait, et on devait, faire mieux que ça ! » Particulièrement remonté après la nouvelle triste prestation de ses coéquipiers à Monaco pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le portier italien a tapé du poing sur la table au micro de Prime Vidéo avant de tourner son regard vers l’un des rendez-vous les plus attendus de cette deuxième partie de saison : « On doit rester positif malgré tout. Nous traversons un moment difficile, et les matchs ne sont pas faciles. Maintenant, on doit travailler et se concentrer sur mardi, où on devra montrer autre chose. » D’habitude peu bavard, Donnarumma se retrouve désormais régulièrement face aux nombreuses questions des journalistes à la fin des matchs de cette année 2023. Comme s’il avait enfin pris pleinement la mesure de son statut et de son rôle au sein de cette équipe, le champion d’Europe 2020 n’hésite plus à hausser le ton quand le bateau part à la dérive. « On connaissait les forces de Marseille et c’était le match auquel on s’attendait. C’est une équipe très agressive qui met la pression d’entrée. Les détails font la différence. On n’a pas répondu présent, on est déçu et on a surtout la rage parce qu’on tenait à cette compétition », avait-il dégainé au Vélodrome pour France TV après l’élimination en coupe. Malgré plusieurs parades de grande classe lors de ces deux derniers rendez-vous, le dernier rempart parisien n’a pu éviter les défaites des siens. Désigné meilleur joueur de son équipe par deux fois par les supporters, l’Italien s’était aussi montré exemplaire après le coup de sifflet final. Selon les journalistes de Prime Vidéo, au bord de la pelouse du club de la Principauté samedi dernier, le capitaine Marquinhos aurait demandé à Donnarumma de ne pas aller saluer les supporters du PSG, énervés après la nouvelle débâcle. Et alors que tout le monde avait pris la direction du vestiaire, le gardien est parti saluer, seul, les fans qui avaient fait le déplacement à Monaco. Par la suite, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Warren Zaïre-Emery et Timothée Pembélé ont suivi Donnarumma, quand Presnel Kimpembe s’est emparé plus tard du mégaphone.

Quand Navas n’est pas là, les souris dansent

Ce regain sportif et médiatique intervient pile au moment où la concurrence s’est allégée pour le gardien originaire de la région napolitaine. Cet hiver, Keylor Navas a mis le cap vers Nottingham Forest, pour retrouver un peu de lumière, alors qu’on lui reprochait de faire de l’ombre au géant italien. Face aux rumeurs qui faisaient alors état d’un soulagement pour ce dernier de retrouver les coudées franches, Christophe Galtier avait coupé court en conférence de presse avant le déplacement en terres phocéennes. « Non, Donnarumma n’avait pas besoin d’être plus libéré. Les choses étaient très claires entre lui, Keylor et moi sur la hiérarchie. Si je vous disais qu’il était libéré, ça serait vous dire que Keylor n’a pas bien fait le job. Il s’est très bien comporté pendant les six premiers mois. Il avait envie de jouer, il souhaitait partir pour jouer, évidemment qu’il n’acceptait pas la situation. Mais son comportement a toujours été exemplaire, il n’y a jamais eu de problème entre les deux gardiens. Rico est le nouveau numéro 2, la relation est bonne. Gigio a toujours été heureux dans le vestiaire et sur le terrain. » Le tacticien français peut toujours clamer l’inverse, la nouvelle dimension prise par Donnarumma est étroitement liée au départ de Navas en Angleterre.

Bien que la position de chacun soit claire depuis l’arrivée de Galtier sur le banc parisien, la présence de Navas pouvait gêner l’épanouissement du gardien transalpin de 23 ans, arrivé libre au PSG durant l’intersaison 2021. Moins apprécié que Navas par les fans du PSG – en partie à cause de cette étiquette de « transfert opportuniste » signé Leonardo au-dessus de sa tête –, Donnarumma a aussi été tenu responsable de l’élimination parisienne par le Real Madrid en huitièmes de finale la saison passée. Débarrassé de cette encombrante présence, l’Italien a donc une revanche à prendre ce mardi. « Après ce but encaissé où Karim Benzema me chipe le ballon sur le but de l’égalisation (au match retour 3-1, NDLR), on a lâché un peu, et j’étais très déçu. Je ne me sentais pas coupable, mais je me sentais très déçu. On gagne tous ensemble et on perd tous ensemble, donc j’étais déçu, mais pas coupable. Ce match n’a pas bien tourné, il faut avancer, cette saison nous donnerons tout, encore, pour gagner. Il ne faut pas se dire qu’on va la gagner, il faut prendre chaque match l’un après l’autre », a-t-il récemment lancé dans les colonnes de L’Équipe, avant d’évoquer dans le même temps sa concurrence avec Navas : « Cette expérience m’a aidé à grandir énormément. C’est sûr que ce n’est pas facile quand il n’y a pas de hiérarchie définie. Tu dois savoir gérer cette situation particulière. Keylor et moi sommes deux bons garçons, on s’entendait bien, mais c’est normal que ce soit difficile. Dans la gestion, au fil du temps, cela devient compliqué. Nous l’avons bien pris, lui comme moi, en essayant d’aider l’équipe. Cette année, le Mister a donné une hiérarchie claire, et je le remercie de sa confiance. L’an passé, l’important était d’essayer d’être prêt à chaque fois que je jouais. » Toujours doté d’énormes qualités sur sa ligne, Donnarumma fait étonnamment plus parler de lui ces dernières semaines par son jeu au pied et sa domination dans les airs. Largement sollicité au milieu de nombreuses errances défensives parisiennes, l’Italien aura bien des raisons de se montrer face à la machine bavaroise. Vendetta ?