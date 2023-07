Direct Twitch : quiz de 20 questions spécial « Foot & Manga »

Par Maxime MARCHON le Jeudi 06 Juillet à 18:50 Article modifié le Jeudi 06 Juillet à 12:52

Nos quiz interactifs So Foot pour tester votre culture et connaissance foot reviennent en juillet tous les jeudis à 19h en direct sur notre chaîne Twitch So What!?