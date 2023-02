Covid, fatigue, fièvre du chameau : quel virus traîne au Qatar et autour des Bleus ?

Le forfait d'Adrien Rabiot contre le Maroc et les symptômes d'Upamecano et Coman ont rappelé à toute la caravane bleue que les virus pouvaient aux aussi jouer entre les lignes. Si ces joueurs seront rétablis pour la finale, l'ombre de la Covid-19 a même été remplacée par celle d'une mystérieuse infection nommée la fièvre du chameau.

« Un coup de froid. » Voilà ce qui a officiellement poussé mercredi Dayot Upamecano sur la touche et Adrien Rabiot au fond de son lit, pendant que leurs petits camarades se frottaient au Maroc en demi-finales. Ce vendredi, c’est Raphaël Varane et Ibrahima Konaté qui étaient laissés au chaud. Rien de grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand ce même état de « fébrilité » touche dans la foulée Kingsley Coman, non entré en jeu pour les mêmes raisons, on peut légitimement se demander quel virus joue aujourd’hui le rôle du 25e homme du groupe France. Et pas que : séchée par le Portugal 6-1 en huitièmes, la Suisse aussi avait été tabassée par un étrange virus qui « circulait dans l’hôtel », d’après le team manager Pierluigi Tami, et qui a fragilisé Silvan Widmer, Fabian Schär et Nico Elvedi le jour de la débâcle.

Plusieurs supporters présents au Qatar ont aussi eu la goutte au nez et quelques quintes de toux, surnommant ça négligemment « la maladie de la clim ». « Les températures ont plutôt baissé, il y a la climatisation à fond. Il y a des états fébriles, concédait Didier Deschamps. On fait tous attention, on prend les précautions nécessaires et on s’adapte. On sait que tout ce qui est viral est transmissible, donc on a pris des précautions pour qu’il n’y ait pas de contact, avec Dayot et Adrien. » Aurélien Tchouaméni relevait également les nouvelles mesures prises : « On fait plus attention, il y a davantage de gel hydroalcoolique sur les tables, on espère que tout le monde va rester en bonne santé pour le prochain match parce que c’est une finale, et on veut avoir toutes nos forces présentes. » Portés à la demande de l’équipe d’Angleterre le match précédent, puis à celle de la délégation française mercredi, les masques chirurgicaux ont donc fait leur retour sur les visages des journalistes en zone mixte, ramenant tout ce petit monde au temps pas si lointain de la pandémie de Covid-19.

Alors qu’elle avait dominé les débats pendant plus de deux ans, la maladie infectieuse chère au Docteur Raoult s’était faite bien discrète depuis l’ouverture du Mondial. Aucun contrôle, aucune restriction, levée de l’obligation de présenter un test négatif lors de l’entrée sur le territoire comme de l’installation de l’application Etheraz (version locale de Tous Anti-Covid), port du masque facultatif malgré les injonctions à le porter dans le métro (même si certains volontaires de la FIFA et serveurs l’avaient bien sur le nez) : Doha avait tout du long des airs de monde d’avant. Cela a crispé certains villes chinoises confinées, mais avec des milliers de visiteurs venus du monde entier qui se croisent, échangent, s’enlacent et font la fête sans geste barrière, cela ressemblait surtout à un sacré pari. Cependant, en l’absence de test PCR ou antigénique demandés par la FIFA et les symptômes ne se résumant qu’à des états fiévreux, rien n’indique que le coronavirus a fait de la luxueuse résidence des Bleus d’Al-Messila un cluster géant.

Les bosses de fin

Une autre affection fait parler d’elle ces dernières semaines, tout aussi nébuleuse que « la maladie du pangolin » à ses débuts. Les autorités sanitaires britanniques de l’UKHSA ont informé leurs médecins du risque chez les personnes revenant du Qatar d’avoir contracté le MERS (Middle East Respiratory Syndrome), appelé aussi « la fièvre du chameau ». Cette maladie fait partie de la famille des coronavirus, et les symptômes sont d’ailleurs assez proches de ceux du SARS-CoV-2 : toux, fièvre et difficultés respiratoires, parfois des troubles intestinaux. Elle a été identifiée la première fois en 2012 en Arabie saoudite, et 2600 cas ont été rapportés à l’OMS pour 938 décès, essentiellement dans 12 pays du Moyen-Orient. Avec une moyenne de 30% de décès, l’infection apparaît bien plus dangereuse que la Covid-19, mortelle entre 0,2 et 3% des cas.

Pas la peine non plus de céder à la panique : si aucun vaccin n’existe pour le contrer, le MERS n’est pas censé se transmettre entre humains, hors des hôpitaux et contaminations dans un même foyer. La fièvre du chameau se déclenche après contact avec des camélidés ou des produits dérivés de ces derniers. Sachant que les balades en dromadaire étaient une des attractions pour les touristes, qu’on peut en croiser derrière des enclos au souk, le risque existe, mais le niveau d’alerte n’a jamais été élevé. En France, le ministère des Affaires étrangères conseillait seulement, « dans la mesure du possible, d’éviter tout contact avec les animaux, en particulier avec les chameaux et les dromadaires » et déconseillait fortement de « consommer de la viande de chameau ou du lait de chamelle ». Les Bleus n’ayant pas fait d’excursion dans le désert et étant encadrés par un chef cuisinier bien briefé, la probabilité de leur voir pousser une bosse dans le dos est donc réduite. Et puis tant qu’Agnès Buzyn n’intervient pas pour dire que tout va bien se passer, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, hein.