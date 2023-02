Chelsea, la peur bleue

Une question d’histoire, dont les moins de vingt ans ne connaissent pas la réponse, pour commencer : depuis quand Chelsea n’avait plus perdu quatre rencontres consécutives sur la scène nationale, championnat et coupes confondus ? Fin 2015 ? Perdu, une élimination aux tirs au but en League Cup à Stoke ne pouvant être comptabilisée comme une défaite. Non, il faut en réalité remonter au début de l’année 1998 pour retrouver trace d’une telle série. À l’époque, les Bluesalignaient Frank Lebœuf ou encore Roberto Di Matteo dans leur onze, et Ruud Gullit était sur le banc.

Ce rare exploit, les Londoniens l’ont répété juste avant la trêve liée à la Coupe du monde au Qatar. Malgré une victoire obtenue en Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb à domicile, les hommes de Graham Potter se sont écroulés dans les compétitions anglaises : trois revers en Premier League (à Brighton & Hove Albion, devant Arsenal et sur la pelouse de Newcastle), et un autre en League Cup (à Manchester City). Dès lors, pas étonnant que cet habituel ogre britannique squatte une inquiétante neuvième place au classement (avec cependant un match de plus à disputer, et même deux sur Fulham qui n’est qu’à un point).

Recruter, une drogue aux effets parfois délétères

Cette mauvaise passe, qui fait en plus écho au début de saison peu réussi de Chelsea sous Thomas Tuchel, s’explique par diverses raisons. D’abord, les dirigeants du club – peut-être déstabilisés par le départ estival du directeur sportif Petr Čech, récemment remplacé par Christopher Vivell – ont réalisé un mercato dénué de sens. Dépenses exorbitantes pour des éléments qui n’ont pas (encore ?) justifié de tels investissements (plus de 80 millions d’euros pour Wesley Fofana, environ 65 pour Marc Cucurella, même pas 10 de moins pour Raheem Sterling, près de 40 pour Kalidou Koulibaly, presque 20 pour Carney Chukwuemeka…), achats ou prêts inutiles au regard des services rendus jusqu’à présent (Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Zakaria, Gabriel Slonina)… Les Bluesse sont ainsi retrouvés avec un effectif XXL d’un point de vue quantitatif, mais qui n’a pas porté ses fruits au niveau qualitatif. D’autant plus que certains choix avaient été faits par l’entraîneur allemand, qui a rapidement été évincé au profit de Potter.

2 – Chelsea have lost at least two of their opening five games to a Premier League campaign for just the second time in 27 seasons, after losing three of their first five in 2015-2016 – eventually finishing 10th place that year. Ominous. pic.twitter.com/qmQIoBJy3z — OptaJoe (@OptaJoe) August 30, 2022

Le coach recruté à Brighton, lui, a dû composer avec la méforme de certains cadres (comme Édouard Mendy qui a été suppléé par Kepa Arrizabalaga, par exemple) et différents pépins physiques (N’Golo Kanté ou Ben Chilwell, pour ne citer qu’eux). « Nous avons disputé beaucoup de rencontres et nous avons déploré quelques blessures concernant des joueurs-clés, ce qui nous a déstabilisés, avait ainsi regretté le technicien en conférence de presse, à la suite de la désillusion face aux Magpies. Aujourd’hui encore, vous voyez qu’ils manquent. C’est une période qui a été incroyablement difficile et même si nous ne pouvons pas l’accepter, nous devons faire avec en essayant d’aller de l’avant. » Sans oublier que le nouveau venu, arrivé à Londres en septembre, ne semble pas avoir trouvé le schéma optimal pour obtenir des résultats réguliers de la part de son équipe.

À combien, derrière ?

Alternant entre une défense à trois (le 3-4-2-1 a été disposé à sept reprises, le 3-5-2 à une occasion) ou à quatre (le 4-2-3-1 a été utilisé trois fois, le 4-3-1-2 deux fois), Potter avait pourtant démarré fort dans son nouvel environnement. Invaincu pendant neuf parties et enchaînant les clean sheets (cinq de suite), signe que tout n’est pas à jeter, celui qui n’avait pas une grande expérience jusque-là faisait figure de bonne pioche du haut de ses 47 piges. Malheureusement pour lui, le ciel bleu a rapidement laissé place à l’orage, et les pluies vont vite devoir cesser s’il veut prouver qu’il peut développer ses qualités dans une grosse entité.

« J’aurais préféré partir en vacances avec quelques victoires derrière moi, car j’aurais sûrement été de meilleure compagnie pour ma pauvre femme. En contemplant l’océan Pacifique, elle pensait au moment merveilleux que nous passions. Alors que moi, je pensais à Chelsea…, a indiqué l’ancien défenseur de Stoke, West Bromwich Albion ou Southampton face aux médias.Nous devons utiliser la douleur, la frustration et la déception des dernières semaines pour nous demander :« OK, comment pouvons-nous aller de l’avant ? » Et puis, comme pour tout, un peu de distance ou de perspective est bon à prendre. Ensuite, il s’agit de poursuivre le processus d’intégration de l’ensemble des joueurs et d’apprentissage en nous disant :« OK, nous devons suivre une certaine direction. » » Les employeurs du poète étant très peu patients, attention à ce que cette direction ne le dirige pas vers la porte.