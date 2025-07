C’est quoi cette histoire de corruption de présidents de Ligue 1 ?

« Escroquerie en bande organisée commise par une personne chargée d’une mission de service public », « association de malfaiteurs en bande organisée », « extorsions aggravées sous l’effet d’une contrainte illicite », « prise illégale d’intérêts », « blanchiment d’argent aggravé en bande organisée », « évasion fiscale », « abus de confiance en bande organisée et détournement de fonds publics en bande organisée » et « violation du droit sportif » : voici non pas une liste de chefs d’inculpations des plus grands bandits de l’histoire, mais bien celle qui pourrait concerner plusieurs présidents de Ligue 1. C’est en tout cas ce que reproche l’association AC !! Anti-Corruption à Nasser al-Khelaïfi (PSG), Jean-Pierre Caillot (Reims), Laurent Nicollin (Montpellier), Loïc Féry (Lorient), Waldemar Kita (Nantes) et Jean-Pierre Rivère (Nice) pour les dirigeants en activité, et à Olivier Sadran (Toulouse) et Bernard Caïazzo (Saint-Étienne), qui ne sont plus présidents des clubs cités aujourd’hui. Une plainte a officiellement été déposée vendredi par cette association devant le parquet national financier contre X, selon les informations de L’Équipe. Mais qu’en est-il vraiment ?

Vincent Labrune et Nasser al-Khelaïfi particulièrement visés

S’il est pour le moment compliqué de deviner les suites de l’affaire, il semblerait en tout cas que la LFP n’a pas pris ces accusations à la légère, réagissant du tac au tac dans les colonnes du même quotidien sportif. « Alors que le football professionnel français franchit une étape historique avec la création de sa propre chaîne, certains relancent une campagne de déstabilisation, à coups de rumeurs et de calomnies. Ces attaques, relayées sans vérification, rappellent les tentatives déjà observées il y a deux ans. La LFP ne se laissera ni intimider ni détourner de sa mission. Elle ne laissera passer aucune contre-vérité, et se réserve le droit d’agir contre toute diffusion de contenus diffamatoires. Le football français mérite mieux que ces méthodes », a affirmé l’institution.

Le site Foot Amateur, qui dit avoir pu consulter la plainte, affirme qu’il est indiqué dans celle-ci qu’« une vaste escroquerie visant à détourner les ressources du football français aurait été organisée au profit d’intérêts privés étrangers, en l’occurrence et principalement qataris. Une analyse des interactions économiques, financières entre les mis en cause, le Qatar et les responsables de clubs de football a été effectuée. Elle fait l’objet de divers paragraphes reprenant par leurs titres la justification des incriminations. » Deux hommes semblent particulièrement mis en cause par l’association : Vincent Labrune et Nasser al-Khelaïfi, autour desquels il est reproché une « centralisation du pouvoir ». Au président du PSG, il est aussi imputé une « manipulation des droits télévisuels, favorisant Bein Sports et des entités qataries comme Visit Qatar, au détriment des clubs ». En ce qui concerne le président de la LFP, son salaire et ses primes sont à nouveau mis en cause. « Le président de la LFP a assuré avoir baissé son salaire, mais il l’a en fait multiplié par deux. C’est juste la part variable qui a été supprimée », a déclaré un membre de l’association AC !! Anti-Corruption à Foot Amateur. Enfin, l’achat du siège de la LFP pour près de 127 millions d’euros est aussi mis sur la table.

AC !! Anti-Corruption n’en est pas à son coup d’essai : c’est déjà cette même association qui avait déposé une plainte en novembre 2023 contre la société commerciale de la LFP pour des soupçons de « détournement de fonds publics » dans le cadre du partenariat avec le fonds d’investissement CVC. Une enquête avait alors été ouverte par le PNF et avait mené à des perquisitions au siège de la LFP, au domicile de Vincent Labrune, ainsi que dans les bureaux de CVC.

