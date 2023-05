Les dix moments forts de Jean-Michel Aulas à l’OL

15 juin 1987 : La prise de pouvoir

À cette époque, l’Olympique lyonnais, criblé de dettes, végète en deuxième division. Jean-Michel Aulas, cofondateur de la société Cegid – spécialisée dans les logiciels professionnels de gestion et de comptabilité – en 1983, n’a pas encore la moindre bille dans le football, mais un coup de pouce de Bernard Tapie va le propulser sur le devant de la scène. Invité régulier de l’émission Ambitions, animée par Tapie sur TF1, Aulas est présenté un soir de 1987 – après la diffusion du programme – comme le sauveur potentiel de l’OL par l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Quelques semaines plus tard, Aulas accepte le défi et est nommé par le conseil d’administration rhodanien. L’histoire est en marche.

21 mai 1989 : Premier titre, en D2

La première saison de l’ère Aulas se termine aux portes de l’accession en D1, l’OL échouant en barrages contre Caen. Mais la seconde tentative est la bonne, et les Gones, entraînés par Raymond Domenech, terminent premiers du groupe B de D2 – synonyme de promotion directe en D1 – et sont même sacrés champions après leur victoire contre Mulhouse (2-1, 2-1) en finale. Le premier des 53 trophées soulevés par Aulas durant son mandat.

31 mai 1995 : Premier podium en D1

Au football comme dans les affaires, Aulas veut être le meilleur. Lors de son accession à la présidence, il ambitionne une qualification européenne dans les trois ans, ce qu’il parvient finalement à faire lors de sa quatrième saison, la deuxième dans l’élite. Mais c’est en 1995 que l’OL explose en terminant deuxième de D1 derrière l’intouchable Nantes de Jean-Claude Suaudeau. Lyon termine deuxième à dix points des Canaris, grâce notamment à son jeune buteur Florian Maurice (quinze buts), symbole d’une formation lyonnaise déjà performante.

18 juin 1999 : Sonny Anderson, la première star

À l’aube du XXIe siècle, Aulas veut passer un cap et casse sa tirelire pour enrôler Sonny Anderson, figure connue de l’Hexagone pour avoir déjà brillé avec l’OM et l’AS Monaco. Recruté pour la somme record de 120 millions de francs (environ 18 millions d’euros à l’époque) à Barcelone, l’international brésilien, alors âgé de 29 ans, va terminer deux fois meilleur buteur du championnat lors des deux premières saisons, contribuer à la victoire en Coupe de la Ligue (en 2001) et marquer une génération de supporters de l’OL, un club avec lequel il garde encore des liens très forts (entraîneur des attaquants de 2006 à 2011, puis conseiller sportif depuis le mois de février dernier).

Gerard COLOMB / Sonny ANDERSON / Jean Michel AULAS arrivant a l hotel de ville – 06.05.2001 – Coupe de la Ligue 2001 Photo

8 juin 2001 : Juninho, le coup de maître

Le plus grand joueur de l’histoire de l’OL débarque libre à l’été 2001 après un conflit interminable avec le Vasco de Gama, son ancien club. Juninho trouve vite ses marques dans l’effectif lyonnais et symbolise la toute-puissance de l’OL durant la décennie 2000. En 344 rencontres disputés avec le maillot du club rhodanien, le Brésilien inscrit 100 buts – dont 44 sur coup franc – et délivre 78 passes décisives. Considéré pour beaucoup comme le meilleur tireur de coups francs de l’histoire du football, meneur de jeu et d’hommes hors pair, l’histoire d’amour entre le Brésilien et Aulas se termine malheureusement en eau de boudin après le retour de l’ancien numéro 8 de l’OL en tant que directeur sportif de l’été 2019 jusqu’à décembre 2021, où il quitte ses fonctions par la petite porte après avoir été pointé du doigt par le boss du club pour des résultats en dents de scie. Un vrai gâchis.

4 mai 2002 : La consécration

Aulas ne pouvait rêver meilleur scénario pour une première. Ce 4 mai 2002, Lyon, deuxième du championnat, accueille le RC Lens, leader avec un point d’avance, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Lyon doit alors absolument s’imposer pour décrocher son premier titre de champion de France, ce qu’il réalise au terme d’un match maîtrisé (3-1) dans un Gerland en ébullition. Quinze ans après son arrivée à la tête de l’OL, Aulas trône au sommet de l’Hexagone. Le début d’un règne sans partage, l’hégémonie de l’OL se poursuivant jusqu’en 2008, un record dans l’histoire du championnat de France.

29 août 2004 : Les débuts de l’OL féminin

Désireux d’étendre le pouvoir de son club, Aulas acte le rattachement de la section féminine du FC Lyon à l’OL à l’été 2004. Après quelques saisons à tâtonner, l’investissement d’Aulas porte ses fruits, et l’OL féminin décroche le premier de ses quinze titres – à ce jour – de champion de France, agrémentés de neuf Coupes de France et deux Trophées des champions. Les Fenottes sont surtout devenues la plus grande équipe européenne féminine de football et ont largement contribué à l’évolution du football féminin. Précurseur.

26 mai 2011 : Le graal européen

Jean-Michel Aulas a toujours rêvé de trôner au sommet du football européen. S’il n’a jamais été au-delà des demi-finales avec la section masculine, que ce soit en Ligue des champions (2010, 2020) ou en Ligue Europa (2017), le désormais ex-patron de l’OL a néanmoins goûté à la consécration suprême grâce à son équipe féminine qui décroche en 2011 sa première C1 contre le FFC Turbine Potsdam (2-0), bourreau des Lyonnaises la saison précédente (0-0, 6-7 TAB). Un trophée que les Fenottes ont soulevé à sept autres reprises depuis (2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022), rien que ça.

PSG President Nasser Al Khelaifi looks Lyon president Jean Michel Aulas celebrates with captain Wendie Renard of Lyon after their teams wins the final of the UEFA Women’s Champions League match between Olympique Lyonnais and Paris Saint-Germain at Cardiff City Stadium on June 1, 2017 in Cardiff, Wales. (Photo by Dave Winter/Icon Sport)

12 novembre 2013 : La première pierre du Groupama Stadium

L’un des plus grands achèvements d’Aulas à la tête de l’OL. En 2007, lors de l’introduction en Bourse de la holding OL Groupe, le président Aulas annonce sa volonté de construire un stade flambant neuf hyperconnecté et moderne, répondant aux ambitions de son club. Le projet, qui se heurte aux réticences des communes locales ainsi qu’à des problématiques financières, prend finalement place sur la commune de Décines-Charpieu, dans la banlieue est de Lyon. La première pierre du stade est finalement posée le 12 novembre 2013 par Aulas himself. Le match inaugural a finalement lieu le 9 janvier 2016 lors d’une large victoire contre l’ESTAC (4-1), et l’histoire retiendra que le premier buteur du Parc OL, renommé depuis Groupa Stadium, sera Alexandre Lacazette. Un pur produit du club, évidemment.

19 décembre 2022 : Aulas transmet le flambeau à Eagle Football

De plus en plus contesté pour sa gestion du club, ses sorties médiatiques hasardeuses et les résultats en berne de l’OL, Jean-Michel Aulas, désormais âgé de 74 ans, se résout à céder le club au profit de la holding américaine Eagle Football, dirigée par John Textor et désormais propriétaire majoritaire (à 77,49%) du club. Aulas parvient néanmoins à aboutir à un accord qui lui permet de rester en place pendant trois ans supplémentaires. Mais quatre mois et demi après la vente, l’OL annonce par un communiqué le départ de son président historique dont les relations avec les dirigeants américains devenaient de plus en plus froides. La fin d’un parcours de géant pour celui qui restera dans les mémoires comme l’un des plus grands dirigeants du football français, désormais prêt à se tourner vers d’autres objectifs (FFF, football féminin).

Départ d'Aulas : la fin d'un règne, la mort d'un modèle