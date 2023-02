À Barcelone, le temps passe, et les soucis persistent. Pourtant, la capitale de la Catalogne se donne des airs paradisiaques avec son soleil, sa plage, sa Boqueria et son club de football blaugrana reconnus à travers le monde. Bien loin de la sobriété de l’Espanyol, un petit frère beaucoup trop lisse à son goût, le FC Barcelone ne fait rien comme personne. Un constat visible à la fois sur et en dehors du terrain, où le slogan « mes que un club » prend tout son sens. Cette semaine, une affaire extrasportive est venue s’ajouter aux casseroles médiatiques du Barça. Le club aurait, d’après les informations d’AS et de la Cadena SER, financé l’ancien arbitre catalan José María Enríquez Negreira à hauteur de 1,3 million d’euros pour bénéficier de « conseils » entre 2016 et 2018.

Toujours selon les mêmes informations, la justice enquêterait à ce sujet sur un possible délit de corruption via le cabinet de conseil privé DASNIL 95 SL, dont Enríquez Negreira, vice-président du comité des arbitres de 1994 à 2018, était propriétaire. Dans la foulée, le Barça a réagi via un communiqué pour justifier ce financement, fait pour obtenir dans un premier temps des rapports vidéo de footballeurs des catégories U12 et U13 à l’échelle nationale, puis des rapports techniques issus de l’arbitrage pour compléter les informations requises par le staff de l’équipe première et de la réserve barcelonaise. « C’est une pratique tout à fait normale dans les grands clubs professionnels, explique Joan Laporta avant de prendre un air complotiste pour s’adresser aux socios face caméra. Culés, ce n’est pas un hasard si une information de ce type est sortie à un moment où le Barça va bien. »

La C3, un chemin vers l’excellence

En plein retour des compétitions européennes, Laporta ferme ainsi le rideau sur l’arrière-cuisine et pour mieux montrer ce qui fonctionne en salle, du côté sportif. De son côté, Xavi Hernandez a rapidement répondu à cette polémique en conférence d’avant-match : « J’essaie de me focaliser sur le football, mais le club doit gérer ces choses-là. Le club s’est déjà prononcé par communiqué, je reste dans la même ligne, sans plus. » Fin du chapitre et place au sport, dont le bilan n’est pas aussi brillant que dans la bouche du président. Si le Barça caracole en tête de la Liga espagnole et semble promis au titre grâce à sa défense en béton armé (une moyenne d’un but encaissé tous les trois matchs de championnat), Laporta oublie que le parcours de son équipe en Ligue des champions 2022-2023 laisse perplexe. Vainqueur par deux fois du modeste Viktoria Plzen, mais incapable de battre le Bayern Munich ou l’Inter en quatre confrontations, le Barça a été logiquement reversé en seizièmes de finale de la Ligue Europa pour la deuxième fois consécutive. Certains y verront de l’injustice (oui, un penalty a été oublié sur la pelouse milanaise, c’est vrai), mais ce constat d’impuissance doit servir au Barça pour se retrousser les manches à l’heure de retrouver l’Europe.

Le Barça n’est pas au rendez-vous des huitièmes de finale de la C1, voilà la réalité crue. Désormais, il faut avancer. En guise de clin d’œil du destin, le tirage au sort a réservé au Barça un adversaire de choix : Manchester United. Un autre grand club européen en perte de vitesse sur les dernières saisons, mais en pleine phase de restructuration grâce à l’arrivée de son architecte Erik ten Hag. « Inverser la dynamique était tout sauf facile, et Ten Hag est parvenu à le faire, évoquait Xavi Hernandez en conférence de presse d’avant-match. Sa manière de faire jouer l’équipe signifie beaucoup. Ce sera un adversaire très fort. À moins d’une surprise à l’aller, ce duel se décidera principalement à Old Trafford. (…) Je dois convaincre mes joueurs de mon modèle de jeu, et j’ai la sensation qu’ils le reproduisent très bien. Ce n’était pas facile, car il s’agissait de changer le modèle. Depuis, nous progressons énormément. Je vois que le stade est plein, mes joueurs sont prêts à laisser leur peau sur le terrain. »

Apprendre de Francfort

Durant la première partie de saison, le Barça n’est pas parvenu à dominer les grosses cylindrées européennes. En Liga, sa seule défaite au compteur est contre… le Real Madrid. Dès lors, le Barça serait-il devenu fort contre les faibles et faible contre les forts ? Une qualification face aux Red Devils serait d’abord un moyen de répondre à cette question par la négative, puis de confirmer l’évolution vendue par Xavi. Après sa victoire envoûtante en finale de Supercoupe d’Espagne contre le Real au début de l’année, le technicien avait souhaité que ce trophée remporté en tant qu’entraîneur au Barça « soit le premier de beaucoup ». Dès lors, l’accomplissement du Barça passe par un succès dans cette Ligue Europa, un challenge manqué l’an passé. Pire encore : l’humiliation vécue lors de l’invasion du Camp Nou par les supporters de l’Eintracht Francfort en quarts de finale retours avait fixé les limites de la fidélité des socios du Barça. À la fin, l’Eintracht s’était qualifié et avait remporté la C3. Et aujourd’hui, le club allemand figure parmi les huitième-de-finalistes de la C1. Voilà la meilleure preuve qu’à Barcelone comme ailleurs, le succès passe par le travail, mais aussi l’humilité.