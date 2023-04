Alerte Oranje dans les buts des Pays-Bas

Pour sa première liste depuis son retour à la tête des Pays-Bas, Ronald Koeman n’a sélectionné aucun des trois gardiens qui étaient de l’aventure au Qatar. Exit l’intrigant Andries Noppert (Heerenveen) blessé, ainsi que ses compagnons Justin Bijlow (Feyenoord) et Remko Pasveer (Ajax Amsterdam). Jasper Cillessen, taulier du premier mandat de Koeman entre 2018 et 2020, écarté sous Van Gaal, est de retour dans le groupe, tout comme Mark Flekken, le portier de Fribourg. Le jeune Bart Verbruggen, titulaire à Anderlecht à 20 ans, a quant à lui été appelé pour la première fois avant d’être remplacé – car malade – par Kjell Scherpen du Vitesse Arnhem.

L’instabilité, un mal chronique

Pendant que toutes les nations dominantes du Vieux Continent se sont appuyées ces dernières années sur des références au poste de gardien (Lloris en France, 145 sélections, Casillas en Espagne, 167 sélections, Buffon en Italie, 176 sélections), les Pays-Bas n’ont jamais réussi à faire de choix entre Mark Stekelenburg (63 sélections) et Jasper Cillessen (64 sélections). Aucun de ces deux hommes n’a jamais vraiment assumé l’après-Edwin van der Sar en 2008 (130 sélections), et la valse des sélectionneurs durant cette période n’a pas franchement aidé. Parmi les onze techniciens à s’être succédé après l’échec de Marco van Basten à l’Euro 2008, chacun a eu sa préférence pour l’un ou pour l’autre, sans jamais jouer la carte de la stabilité. À tel point que le poste ressemble depuis quelque temps à un grand laboratoire avec comme cobayes cinq hommes qui n’ont jamais apporté satisfaction : au-delà de Cillessen et Stekelenburg, Tim Krul (15 sélections), Michel Vorm (15) et Jeroen Zoet (11) ont aussi eu leur chance. Récemment, Noppert, lancé par Van Gaal à la Coupe du monde, avait fait le boulot au Qatar, mais le énième changement de sélectionneur pourrait, encore une fois, redistribuer les cartes.

Jasper réapparaît sous Koeman

« Ce matin, je n’ai pas été très surpris de me voir dans le groupe. J’ai la chance que cet entraîneur (Ronald Koeman, NDLR) ait une grande confiance en moi », réagissait Cillessen au moment de son retour en sélection. Écarté sous Van Gaal, le gardien de 33 ans doit d’abord sa convocation à ses performances en club. Revenu dans son club formateur, le NEC Nimègue, à l’été 2022 après six saisons peu probantes en Espagne (Barcelone puis Valence), le blondinet convainc de nouveau. Gardien de la deuxième meilleure défense d’Eredivisie, il possède le meilleur pourcentage d’arrêts du championnat avec 83,5% de frappes stoppées. Il n’en fallait pas plus à Koeman pour rappeler son protégé sur qui il a toujours compté en sélection, notamment lorsque Cillessen cirait le banc au Barça. Lors de ce rassemblement, il sera tout de même en concurrence avec Mark Flekken qui brille à Fribourg, pimpant quatrième de Bundesliga. À 29 ans, celui qui comptabilise le plus de clean sheets en championnat cette saison (10) a dû se contenter de quelques miettes en sélection, avec seulement quatre matchs disputés sous le mandat de Louis van Gaal. Il pourrait avoir son mot à dire, même si les experts néerlandais estiment que Cillessen aura la primeur du sélectionneur. « Flekken a déjà eu sa chance et s’en est bien sorti. Mais Cillessen a toujours été une valeur sûre et n’a jamais déçu. Je ne peux pas imaginer que Cillessen ne joue pas », a déclaré Henk Timmer, gardien des Oranje dans les années 2000.

🇳🇱 Verbruggen with an incredible performance making 𝑵𝑰𝑵𝑬 saves against Villarreal! 🔥@rscanderlecht || #UECL pic.twitter.com/uCdl8QffWK — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 20, 2023

Verbruggen : « Je ne suis pas ici en voyage scolaire »

En appelant pour la première fois Bart Verbruggen, Koeman souhaitait certainement anticiper l’avenir. À 20 ans, le gardien d’Anderlecht impressionne jusque sur la scène européenne cette saison et s’impose déjà comme le successeur au poste en sélection. « Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs gardiens du monde », disait récemment de lui son coéquipier chez les Mauves Jan Vertonghen. Avant de devoir quitter le groupe en raison d’une sombre histoire de poulet au curry, Verbruggen, lors du premier entraînement, avait laissé deviner une certaine ambition, après avoir ponctué un arrêt gigantesque d’une phrase adressée à l’ensemble des joueurs : « Je ne suis pas ici en voyage scolaire. » Pour le remplacer, Koeman a pioché chez les espoirs avec Kjell Scherpen (23 ans), prêté au Vitesse Arnhem par Brighton. Ces deux jeunes gardiens vont vite devoir confirmer leur potentiel, sans quoi les Oranje se dirigeraient vers une nouvelle décennie de médiocrité.

Mory à tout prix