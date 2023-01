Affaire Vinci au Qatar : laisse béton le boycott !

La liste des chefs d’accusation qui pèsent sur ce fleuron de l’économie nationale fait froid dans le dos : « Obtention de fourniture de la part d’une personne en situation de vulnérabilité ou de dépendance de services, avec une rétribution sans rapport » , « soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité » et « réduction en servitude (travail forcé commis de manière habituelle et avec la circonstance aggravante de la pluralité de victimes) » . Les chantiers concernés fournissent également une idée de l’importance des marchés qataris pour le BTP français : le tramway reliant Doha à la ville nouvelle de Lusail (où se tiendront le match inaugural et la finale), les parkings souterrains et enfin les parcs paysagers et parkings de l’hôtel Sheraton, à Doha. Le groupe a naturellement immédiatement réfuté toutes ces accusations, alors que notre pays vit depuis quelque temps au rythme des reportages sur les conditions de vie et de mort des travailleurs migrants. Puisque plus personne ne veut donner le sentiment de reproduire l’indifférence de Noël Le Graët, l’avocat de Vinci sur ce dossier a signalé que « Vinci a mis en place des mesures d’amélioration » et signale un audit réalisé en janvier 2019 (voici trois ans), par plusieurs organisations syndicales (CGT, CFDT et CFE-CGC) qui avait reconnu les « bonnes pratiques » chez les filiales du groupe intervenant sur place. De même, la défense de Vinci avait pointé le calendrier et « l’insuffisance du délai consenti aux avocats pour élaborer les réponses utiles et le choix intempestif de la date à quelques jours de l’ouverture de la Coupe du monde de football ». Cette plainte ne peut décemment toutefois pas représenter une surprise. Dès 2015, l’association Sherpa avait déjà ciblé le groupe de BTP, une plainte classée certes en 2018. Parmi les griefs, des passeports confisqués ou des semaines de travail de 77 heures pour 168 euros mensuel…

François Hollande, BTP et architecture

Ce dossier illustre surtout le lien très fort qui relie la France au Qatar sur le terrain économique. On cite souvent le rachat du PSG par QSI ou encore l’acquisition inespérée des Rafales de Dassault, un contrat signé en présence de François Hollande à Doha. Mais le BTP en démontre l’ampleur au-delà de ces deux cas ô combien symboliques. Par exemple, le ciel étoilé du stade d’Al Rayyan est fourni par Serge Ferrari, fabricant français de toiles composites souples, en tout près de 30 000 m² de membranes. Les grands cabinets d’architectes, fierté du rayonnement intellectuel et culturel de la France, ne sont pas en reste, par exemple Jean Nouvel a ainsi conçu le fameux musée national en forme de rose des sables qui fut inauguré en grande pompe en 2019. Pour mémoire, l’homme derrière le Parc des Princes, Roger Taillibert, avait déjà conçu dès 1976 le stade international de Khalifa.

Pas nés sous la même étoile

En surfant sur le net, on découvre que parmi les 6000 Français résidant officiellement sur place, certains ont su également tirer leur épingle du jeu. Le site Objectif Aquitaine raconte ainsi la success story d’un enfant de la région. « La ville de Doha est encore aujourd’hui une forêt de grues. Le long de la corniche qui borde les eaux chaudes du golfe Persique, des ouvriers, sri-lankais pour la plupart, s’affairent à construire la nouvelle promenade en front de mer.« Tous les chantiers ici sont liés au Mondial », témoigne Maxime Ardilouze. Né à Bordeaux, il vit depuis huit ans à Doha. Architecte d’intérieur, lui et ses équipes ont, entre autres, installé les murs acoustiques de la cinquantaine de loges VIP de l’un des huit stades du Mondial. Le Français travaille aujourd’hui sur les plafonds lumineux du futur terminal de l’aéroport de Doha. » Les Sri-Lankais ou Népalais n’ont évidemment jamais eu le même statut ni les mêmes privilèges qu’un expatrié issu d’un pays occidental « ami » comme la France.