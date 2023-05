1908 : Quand des membres du Milan donnaient naissance à l’Inter

Nous sommes le 12 février 1905, au Campo dell’Acquabella de Milan. C’est jour de derby milanais. D’un côté, le Milan Cricket. De l’autre, l’Int… Ah non. De l’autre côté, ce n’est pas l’Inter, mais l’autre grand club milanais du début du siècle : l’US Milanese. Et pour cause : en 1905, l’Internazionale n’existe pas encore. Le match se termine sur le score de 3-3, l’US Milanese s’imposera 7-6 (!) au retour et se qualifiera pour le tour final, qui verra la Juventus remporter le Scudetto 1905. À cette époque, trois clubs se partagent la scène milanaise du football : le SEF Mediolanum, fondé en 1896 (création de la section football en 1898), le Milan, créé en 1899 et, donc, l’US Milanese, dernier né de la famille.

Un Scudetto par forfait

Des trois, c’est bien le Milan Football & Cricket Club qui brille le plus. Il est le premier club milanais à participer à la phase finale du championnat italien. En 1900, il accède aux demi-finales du championnat, mais se fait gifler par le FBC Torino (3-0). Il faudra donc attendre l’année suivante pour voir le tout premier but officiel inscrit par Milan : il est l’œuvre du Suisse Ettore Negretti, double buteur en demi-finales face à la Juventus. À la surprise générale, Milan remporte la finale face au jusqu’ici invincible Genoa (0-3), mettant ainsi un terme à l’hégémonie génoise et soulevant son premier Scudetto. Il faudra ensuite attendre 1906 pour que Milan aille chercher son deuxième Scudetto, cette fois-ci d’une manière plutôt ubuesque. Après avoir écarté l’US Milanese lors de la finale des éliminatoires lombardes, Milan doit disputer le groupe final face au Genoa et à la Juventus. À l’aube du dernier match, le classement récite : Juventus 5 points, Milan 3 points, Genoa 2 points. Et il ne reste plus qu’un match à jouer : Milan-Juventus. Milan s’impose 1-0 et termine donc à égalité avec la Juve, avec la même différence de buts (+2), mais avec une meilleure attaque (6 buts marqués contre 5).

La Fédération italienne de football décide de départager les deux équipes sur un match de barrage, à disputer sur la pelouse de l’équipe ayant marqué le plus de buts. Milan ayant marqué 6 buts, le match aurait dû se jouer à Milan. Mais au dernier moment, la Fédération indique que la victoire 2-0 du Milan obtenue sur tapis vert contre le Genoa ne permet pas de compter 2 « vrais » buts marqués. Ainsi, Milan n’a marqué sur le terrain que 4 buts, et c’est donc la Juventus qui obtient le droit d’accueillir le barrage au Velodromo Umberto I, le 29 avril 1906. Le match se solde par un match nul 0-0. Il faut donc disputer un nouveau barrage, une semaine plus tard. Le règlement veut qu’en cas de deuxième barrage, un terrain neutre sera choisi. Et la Fédération ne trouve rien de mieux que de choisir le terrain neutre de Campo di Via Comasina, qui n’est autre que l’antre… de l’US Milanese. Le président de la Juventus, Alfred Dick, conteste cette décision : « Il n’est pas normal que le Milan Cricket bénéficie du soutien moral du public milanais. » La FIF étant intransigeante, Dick décide de déclarer forfait. Milan remporte ainsi son deuxième Scudetto. L’année suivante, les Rossoneri termineront à nouveau en tête, cette fois-ci à la régulière devant le Torino, glanant leur troisième titre de champion.

Scission inévitable

C’est finalement la saison 1907-1908 qui va marquer un tournant dans l’histoire du football milanais. Alors que le football italien est en plein essor, la FIF décide d’ »italianiser » de force le championnat, en excluant les joueurs étrangers, qui avaient pourtant largement contribué au développement du jeu en Italie. Cette décision vient durement frapper tous les « Football Club », en général fondés par des Anglais. Lors d’une grande assemblée tenue le 20 octobre 1907, le président de la Doria, club de Gênes, propose de diviser la première et la deuxième catégorie en deux compétitions parallèles : une compétition 100% italienne, décernant le titre traditionnel de « Champion d’Italie », et une compétition dite fédérale, décernant le titre nouvellement créé de « Champion fédéral d’Italie » qui serait ouverte aux joueurs nationaux et étrangers. La proposition est acceptée, et le président du Milan Cricket, Giannino Camperio, pour montrer son opposition totale à cette décision, annonce le retrait du Milan des tournois officiels. Le Genoa et le Torino suivent le mouvement… ce qui fera les affaires de l’US Milanese. Grâce à ces forfaits en pagaille, l’autre club de Milan, composé uniquement de joueurs italiens, termine vice-champion d’Italie, derrière la Pro Vercelli.

Le Milan Cricket se retrouve alors face à une situation bien compliquée. Soit rester droit dans ses baskets, et ne plus jamais participer au championnat, risquant ainsi de disparaître et d’être relégué au rang de club amateur. Soit tenter de trouver un compromis. Le président Camperio, pourtant lui-même à l’initiative du retrait du club du championnat, annonce vouloir trouver un compromis. Il décide de s’entendre avec la Fédération italienne en imposant l’interdiction de recruter des joueurs étrangers en plus de ceux déjà présents dans l’équipe. Problème : au sein même du club, les sociétaires ne sont pas d’accord avec ce choix. Une scission entre les membres semble alors inévitable. Ainsi, le 9 mars 1908, 44 membres du Milan Cricket se réunissent au restaurant l’Orologio situé sur la Piazza Del Duomo de Milan, avec un but précis : quitter le Milan Cricket, et fonder leur propre club. Le nom choisi pour la nouvelle équipe veut donc symboliser le désir du club, à savoir donner aux joueurs étrangers la possibilité de porter librement ce maillot. Ce sera donc Foot-Ball Club Internazionale. Ironie de l’histoire, dès 1909, la Fédération italienne décide de revenir sur sa décision, et de réunifier les deux championnats. Le premier derby entre le Milan et l’Inter a ainsi lieu le 10 janvier 1909, et se solde par un succès 3-2 du Milan. L’Inter prendra largement sa revanche l’année suivante, en s’imposant 0-6 à l’aller, 5-1 au retour, et en remportant son premier Scudetto, après sa victoire 10-3 lors de la finale du championnat face à la Pro Vercelli. Le début d’une rivalité fratricide qui dure maintenant depuis 115 ans.

