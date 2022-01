Arsenal frustré par Burnley

1

Arsenal (4-1-4-1) : Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Tierney - Lokonga - Saka, Ødegaard, Smith-Rowe, Martinelli - Lacazette. Entraîneur : Mikel Arteta.



Burnley (4-4-2) : Pope - Roberts, Tarkowski, Mee, Pieters - Lennon, Westwood, Brownhill, McNeil - Rodriguez, Vydra. Entraîneur : Sean Dyche.

Qui a dit que les 0-0 étaient forcément barbants ?Dans un match très intense qui s'est petit à petit transformé en une attaque-défense, Burnley a formidablement résisté à Arsenal (0-0) ce dimanche après-midi à l'Emirates Stadium. Une contre-performance pour lesqui manquent l'occasion de repasser dans le top quatre de Premier League. Face à la lanterne rouge du championnat, les hommes de Mikel Arteta ont pourtant eu les opportunités. Dominateurs durant toute la rencontre (20 tirs à 10, 76% de possession de balle), ils se montrent menaçants dès le premier quart d'heure sur une belle chevauchée d'Alexandre Lacazette (16), mais le bloc très défensif desest bien en place et ne cède pas.La seconde période voit les Londoniens de plus en plus offensifs mais Nick Pope joue les pompiers de service en sortant un superbe arrêt devant Emile Smith-Rowe suite à une combinaison sur corner (63). Une énorme occasion suivi d'une seconde pour Lacazette, dont la déviation après un raid de Smith-Rowe côté gauche vient lécher le poteau gauche de Pope (67). Frustrés et incapables de faire la différence, lesfinissent par abdiquer devant le pari réussi de Sean Dyche qui vient gratter un point important dans la course au maintien.Nick Pope et Aaron Ramsdale : l'Angleterre dispose d'un joli casting pour défendre ses buts.