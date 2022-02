Appelez-le Gianluca van den Scamacca

Dragué par la Juve et l'Inter lors du mercato hivernal, Gianluca Scamacca va continuer au moins jusqu'à la fin de la saison de promener son quasi double mètre à Sassuolo. Souvent présenté comme le prochain avant-centre de la Nazionale, l'attaquant des Neroverdi est un gars atypique, qui a partiellement construit sa différence pendant deux ans aux Pays-Bas, du côté du PSV Eindhoven.

Juventus Sassuolo Coupe d'Italie (YouTube)

« Pour débuter en Serie A, il faut espérer qu'il y ait une épidémie »

Lost in Translation

L'école est finie

Par Adrien Candau

Tous propos recueillis par AC, sauf ceux de Scamacca, issus de Redbull.com

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Gianluca Scamacca est un drôle d'oiseau. Il n'essaie pas de s'en cacher. Difficile de passer inaperçu quand on culmine à 1 mètre 95. Difficile, aussi, de se fondre dans le décor, quand Roberto Mancini parle de vous comme l'un des possibles avants-centres de la, dans les mois à venir. Après avoir offert au joueur sa première sélection en septembre, Mancio avait loué fin janvier le profil du géant de Sassuolo :(pour les barrages d'accession au Mondial, NDLR).En attendant, Scamacca continue de faire son nid en Serie A. Avec neufs buts en championnat, il est le point de terminaison offensif d'une formation de Sassuolo toujours aussi joueuse et aujourd'hui 12du championnat.On aura notamment vu l'attaquant de 23 ans ajuster Ospina d'un enchaînement contrôle poitrine-reprise de volée hallucinant face au Napoli le 1er décembre (2-2). Ou encore, expédier une frappe sonique dans la lucarne de Maignan face au Milan trois jours plus tôt, un duel remporté 3-1 par les Neroverdi . Deux pions qui attestent du talent un peu hors cadre du bonhomme. Car Scamacca peut faire beaucoup de choses : marquer des buts aussi spectaculaires qu'inattendus, aider habilement à la construction du jeu ou encore disparaître d'un match, parfois, aussi. Gianluca Scamacca est ainsi. Aussi talentueux qu'imprévisible. Ce désamour des scénarios tout faits l'a même poussé à s'exiler pour les Pays-Bas, à 16 ans fraîchement fêtés.Pour un peu mieux comprendre la grande tige vert et noir, il faut revenir en janvier 2015. À l'époque, Scamacca, grand espoir de la Roma, surprend son monde en filant au pays de Rembrandt. S'il empile les buts dans les catégories de jeunes de la Louve, len'a pas envie d'attendre pour découvrir le haut niveau. Problème : l'Italie n'est pas réputée pour miser sur ses minots. Le PSV a flairé la bonne affaire, quitte à péter sa tirelire., rembobine Geert Brusselers, qui a eu le joueur sous ses ordres une saison, quand il entraînait l'équipe U19 du PSV.Peter Uneken, alors entraîneur U17 du PSV, parle lui d'un joueur bien plus polyvalent et adroit que son physique ne le laisse suggérer :Ravi, le joueur s'épanche alors volontiers sur les mérites de son expatriation :S'il brille avec les jeunes du PSV, Scamacca ne fait pas non plus l'expérience de ladans la ville de Phillips.poursuit Peter Uneken.La seconde année de Scamacca aux Pays-Bas sera d'ailleurs plus contrastée :, reprend Brusselers., explique Uneken.L'adolescent doit peut-être aussi faire face à des problèmes hors terrain, qui continuent encore de l'enquiquiner aujourd'hui. Fusionnel avec sa- qui supervise de près sa carrière -, le joueur a dû mettre depuis plusieurs années de la distance avec son paternel. Ce qui n'avait pas empêché le géniteur de Scamacca de menacer plusieurs dirigeants de la Roma au pied de biche, en mai dernier , confirme Brusselers.Avec les U19 du PSV, Scamacca n'impressionnera plus que par intermittence. Et laissera un goût d'inachevé à ses formateurs néerlandais., savoure encore Brusselers.Après ses deux années bataves, le joueur est rapatrié en Italie par Sassuolo. S'ensuivront plusieurs prêts en Serie B, avant que Scamacca ne perce réellement lors de l'exercice 2020-2021, au Genoa (29 matchs, 12 buts toutes compétitions confondues). Cette saison, le joueur a définitivement fini de faire ses classes. Le voilà donc avant-centre des, au sein d'un collectif très tourné vers l'avant et le pressing tout terrain., pointe Uneken. Scammaca, qui n'a jamais regretté son aventure néerlandaise, a d'ailleurs sûrement toujours la fibre voyageuse. Reste encore à voir si le joueur et l'Italie sauront faire ce qu'il faut pour déposer bagage à Doha, dans les mois à venir.