Espoirs : La liste de Sylvain Ripoll avec Aouar, Upamecano et Truffert

Au tour de la liste des Espoirs ! Objectif de ce rassemblement : La qualif' pour l'EURO pic.twitter.com/MW1AJ7Gsaa — Equipe de France (@equipedefrance) November 5, 2020

Retour à la case départ Absents de la liste de Didier Deschamps , Houssem Aouar et Dayot Upamecano ont en revanche été convoqués par Sylvain Ripoll pour affronter le Liechtenstein (12 novembre) et la Suisse (16 novembre) dans le cadre des éliminatoires à l’Euro Espoirs 2021. Battus à l’aller par leurs voisins transalpins (1-3), les Bleuets, deuxièmes de leur groupe, sont dans l’obligation de remporter ces deux matches (tout en soignant leur différence de buts) pour se qualifier directement pour l’Euro.Dans ce groupe de 23 joueurs, on retrouve également Wesley Fofana, qui pète la forme avec Leicester. Désormais titulaire avec Nice, Jeff Reine-Adélaïde fait son retour comme son nouveau coéquipier en club, Andy Pelmard. Et le petit nouveau se nomme Adrien Truffert. Le Rennais de 18 ans est en pleine ascension avec les Rouge et Noir et pourrait bien s’imposer dans le couloir gauche du club breton si Dalbert continue de provoquer des penalties.Affaire à suivre.