Antoine Lemarié : « J'allais me faire tabasser par mon président »

Antoine Lemarié, 26 ans, fait partie de ces joueurs qui enchaînent les expériences aux quatre coins du monde plutôt que de galérer dans les divisions inférieures de l'Hexagone. Via sa chaîne Youtube, le milieu de terrain français partage ses moments de joie et ses galères de footballeur expatrié. Son ultime expérience en Grèce, au FC Paniliakos (troisième division), est digne d'une vraie tragédie grecque. Entretien.

« Dans l'appart, le mur de la salle de bain était défoncé, il n’y avait pas encore d’eau chaude, il y avait des poils rasés et des traces de pisse sur le lavabo. »

« Le président et son garde du corps sont venus mettre un coup de pression à un Brésilien et l'ont menacé en faisant mine de vouloir se battre avec lui. »

« Le président m'a sauté dessus, m’a attrapé par le col, m'a collé contre la barrière derrière moi et son garde du corps a surgi à ma gauche. »

Je n’ai pas d’agent. Je démarche les clubs en leur envoyant une vidéo deet mon profil Transfermakt. J’ai signé comme ça dans tous mes clubs. Mais là, un agent français de Fokom Sports Management m’a contacté. D’ailleurs, ce n’est pas un agent, il n’a pas de licence , c’est un intermédiaire. Mais sur le papier, ça me donnait envie. Après avoir passé trois ans dans le froid, en Finlande, je n’étais pas contre aller au chaud en Grèce. Les conditions salariales, avec 1 000€ par mois, étaient bonnes vu le niveau de vie en Grèce . Il n’y avait pas besoin de faire d'essais, c’était un contrat direct. C’est ça qui m’a intéressé. C’est assez rare à mon niveau car en temps normal, tu fais un essai et tu prends des billets d’avion sans savoir à 100% si tu signes.Juste avant moi, l’agent avait essayé d’envoyer un autre joueur français dans le même club. Paniliakos avait payé le billet mais le joueur n’était pas venu et le club avait payé pour rien. Donc, quand l’agent a voulu m’y envoyer, le club ne lui a pas fait confiance. Fokom voulait annuler le transfert mais je voulais y aller. On a convenu que je payais le billet et que je déduirai le prix des 500€ de la commission de l’agent.Fokom a un partenaire qui bosse avec lui en Grèce. Surprise, ce dernier ne m’a pas amené directement au club mais m'a mis dans un bus pour aller dans la ville du club, à Pyrgos, dans la région de l’Élide. C’est à cinq heures de bus d’Athènes. Mais sur place, il n’y a pas de contrat ! Ils m’ont dit :J’ai compris sur place que la D3 grecque est considérée comme amateur. Il n’y a pas de contrat, c’est comme une simple licence. C’est donc dur d’avoir des garanties.Mon voyage depuis la France a duré 17 heures. En arrivant, j'ai constaté des tâches un peu suspectes juste à côté du lit. Le mur de la salle de bain était défoncé, il n’y avait pas encore d’eau chaude, il y avait des poils rasés et des traces de pisse sur le lavabo... Le club a dit que tout était neuf mais il n’y avait qu’un four et un frigo de neufs. Il n’y avait rien pour me faire à manger, pas d’assiettes. Il y avait un lit et une table. C’était le premier jour, je restais positif en me disant qu’après un nettoyage ça serait mieux. Sauf qu'il n’y avait même pas de quoi nettoyer !Dans l’offre de contrat il y avait marqué « nourriture » et en général cela inclut les trois repas du jour. Là, c'était un repas par jour pris en charge dans un restaurant partenaire du club et le reste du temps c’était à ma charge. Sachant que je ne pouvais pas cuisiner chez moi…Je me suis entraîné dès le lendemain de mon arrivée. Avec l’entraîneur, ça s’est bien passé, il avait vu mes vidéos et il me voulait. J’avais vu le stade en photo, là aussi, c’est plutôt un bel écrin. Mais ensuite, j'ai découvert le centre d’entraînement : un champ de patate au milieu de nulle part, sans lumière et à côté d’une déchèterie. On s’entraînait à 17 heures, donc au bout d’une heure il faisait nuit. Je pensais qu’on allait s’arrêter mais non, on a joué dans le noir ! Je ne m’attendais pas à ça en D3 grecque, c'était un choc.Toute la semaine, ils m’ont fait poireauter en me disant qu’ils attendaient mes papiers. Je ne savais pas si je jouerais mais le coach avait prévu de me mettre titulaire, c’était bizarre. À une heure du coup d’envoi, le coach m'a dit que le club avait reçu mes papiers. Un dimanche, si proche du match... j'ai tout de suite compris que c’était une combine pour ne pas me payer plus tôt. D’ailleurs, j’avais dit que si je n’étais pas payé, je ne jouerais pas. Mais je suis arrivé au stade, j'ai découvert l’ambiance du match et j'ai joué.Un Brésilien, qui était au club depuis quatre mois. Il n’avait pas reçu son argent et son appartement était plus insalubre que le mien car il le partageait avec un coéquipier. Il avait exprimé son envie de partir mais le club lui avait confisqué son passeport ! Son agent avait menacé le club d’appeler la police. Ce match-là, il est remplacé dès la 40minute, je ne sais pas pourquoi. Il est rentré aux vestiaires pour partir. Le joueur m’a raconté que le président et son garde du corps sont venus lui mettre un coup de pression, le menacer, en faisant mine de vouloir se battre avec lui. Il était traumatisé : il a pris le premier bus pour fuir et rentrer au Brésil. L’autre Brésilien, lui, est parti dès mon deuxième jour. Il s’est enfui car il avait les mêmes problèmes.J’ai pu parler avec quelques Grecs. Celui qui partageait sa chambre avec le Brésilien, son contrat n’avait pas été respecté. Il devait toucher 200€ par mois mais en cinq mois il n’avait reçu que 100€... Le deuxième gardien de but m’a dit qu’il avait deux mois de salaire en retard. Dans ce club, en sept matchs de championnat, il y a eu trois entraîneurs. Ça en dit long sur ce qu’il se passe en interne.Le lendemain du match, ils avaient promis de régler ma situation. Mais je leur ai dit que je ne voulais pas rester. Je savais que si les autres n'étaient pas payés, il n’y aurait pas d’exception pour moi. Je voulais juste partir libre, tant pis si j’avais joué un match gratuitement. Ils m'ont dit qu’ils ne pouvaient pas me libérer car il manquait mes papiers. Les dirigeants m’ont dit que j’aurais joué sous la licence d’un coéquipier. Mais on se perd dans leurs mensonges, je ne sais pas si c’est vrai. Grâce à un contact grec, j'ai su que mes papiers étaient arrivés en Grèce.Je voulais juste récupérer mes papiers qui étaient à la Fédération et partir. Mais quand je les ai récupérés, la dame qui bossait sur place m’a annoncé que, pour signer ailleurs en Grèce par exemple, il me fallait la signature et le tampon du club sur un document. Les dirigeants ont refusé, ils m’ont esquivé durant deux jours. Le directeur sportif m'a dit que le président était parti à Athènes, sauf que le soir même je l'ai croisé en voiture. Et le lendemain, les dirigeants m'ont expliqué que je devais rendre les clés de l’appartement car un autre joueur arrivait à ma place. Ok, mais signez mon papier pour me libérer ! Ils m'ont dit que j'étais libre et que ce document ne valait rien. J’ai vérifié grâce à d’autres contacts locaux, là aussi c’était faux.Ils m'ont donné rendez-vous chez moi pour récupérer les clés. Je sentais qu’ils n'allaient pas venir gentiment signer mon papier. Je ne les attendais pas chez moi, je me suis mis dans la rue pour plus de sécurité. Le président est arrivé en premier. Il ne parlait pas anglais, mais je lui ai montré mon document pour qu’il le signe. Et là, il a fait mine de me mettre un coup de poing. Le directeur sportif, qui parle anglais, est arrivé. Il m'a dit que le président était énervé, que je devais me taire, que j'étais libre et que je devais m’en aller. J'ai refusé. Le président m'a sauté dessus, m’a attrapé par le col, m'a collé contre la barrière derrière moi et son garde du corps a surgi à ma gauche. Je ne l’avais pas vu, il était caché. J’ai essayé de me débattre sans lever le petit doigt, j'étais choqué. J'ai donné les clés car sinon ça allait mal finir pour moi, j'allais me faire tabasser par mon président.Le président s'est dirigé vers mon appartement avec son homme de main. J’ai eu peur car j'allais me retrouver dedans, avec ces deux mecs. Je ne savais pas ce qu’ils allaient me faire, c’était effrayant, mais j’avais mes affaires dedans. J’y suis allé. Ils m’ont juste regardé boucler ma valise. J’ai foncé vers la gare routière pour prendre le premier bus pour Athènes. Et sans ma signature bien sûr.J’étais en communication constante avec lui. Il y avait beaucoup de signaux alarmants mais il me disait :Il ne m’écoutait pas ! Au lieu de me soutenir, il me forçait à rester car une fois que j’aurais eu mon argent, il aurait eu sa commission. Le pire, c’est qu’il m’a reproché d’avoir joué le match !Je suis rentré en France, le 20 janvier au soir. Depuis mon communiqué, cela s’est emballé en Grèce. Des médias ont repris l’information. J’étais à Athènes et je n’étais pas très serein, je ne savais pas ce qu’il pouvait se passer. J’avais l’impression d’avoir affaire à des mafieux donc je suis soulagé d’être rentré.Un avocat m’a contacté, on va voir tout ça ensemble. Je ne veux pas en rester là. J’ai reçu énormément de témoignages de joueurs français qui sont passés par le même intermédiaire et qui ont eu des conditions similaires ou pire en termes de logement là où ils ont été envoyés. D’autres joueurs, pas forcément des Français, m’ont contacté pour des expériences identiques en Grèce, dans d’autres clubs. Beaucoup sont enclins à témoigner. J’espère qu’ils le feront si ça va en justice.