« Faudrait-il interdire tous les spectacles en France le 13 novembre ? »

Ce jeudi, l'Assemblée Nationale a adopté en première lecture la proposition de loi visant à sanctuariser la journée du 5 mai, en hommage au drame de Furiani. Si 85 députés ont voté pour, Anne-Christine Lang, députée LREM de Paris et soutien de Cédric Villani pour les élections municipales, a été la seule à faire le choix inverse. Une étonnante prise de position qui a réveillé un hémicycle loin d'être au complet. Explications.

« Ce n’est pas au législateur de se mêler de ça. C’est simplement du ressort de la Ligue, de la FFF, et du monde sportif. »

« J’ai tendance à penser qu’on n’est pas dans ce registre-là, qu’on ne peut pas légiférer sur des émotions et des compassions. »

Après l’histoire du congé pour le deuil d’un enfant, on était tétanisé à l’idée d’apparaître comme des gens inhumains qui manquent de compassion. Et par conséquent, il fallait absolument voter le texte Furiani »

Autant je pense qu’il faut commémorer, faire preuve de solidarité et de compassion avec toutes les victimes de Furiani, autant je pense que ce n’est pas au législateur de se mêler de ça. C’est simplement du ressort de la Ligue, de la FFF,et du monde sportif. On me dit qu’ils ont refusé d’interdire les matchs le 5 mai mais je pense qu’il y a peut-être aussi d’autres moyens d’être un peu plus coercitif. Ce n'est pas sûr que jusqu’à présent on ait beaucoup essayé. Je ne connais pas très bien le dossier car je ne suis pas footeuse, et je n’y connais pas grand chose, mais j’ai quand même du mal à penser qu’on ne puisse pas être plus persuasif avec le monde sportif.Je connais bien moins le dossier que vous, et en effet, depuis vingt-huit ans, il y a sans doute eu des tentatives de persuasion. Mais je me dis aussi qu’il y a un moyen d’être un peu plus coercitif. Je crois comprendre que normalement, au départ, les députés étaient assez réservés sur cette proposition de loi, comme l’ont été tous les députés depuis des décennies d’ailleurs. Justement car ils considéraient que ce n’était pas de la responsabilité du législateur de donner son avis sur la façon de commémorer l'évènement tragique de Furiani.Parce qu’il y a eu force débats et qu’au bout d'un moment, ils se sont laissés convaincre en se disant que ça leur semblait important de montrer toute leur empathie et leur compassion vis-à-vis de ce drame. Moi j’ai tendance à penser qu’on n’est pas dans ce registre-là, qu’on ne peut pas légiférer sur des émotions et des compassions, ce n’est pas de notre responsabilité.Ce sont aux autres acteurs, que ce soit le monde sportif ou les collectivités, d’organiser la façon dont ils souhaitent commémorer cet évènement, en partenariat avec l’ensemble des acteurs. L’idée que tous les joueurs portent un brassard ou qu’il y ait une incrustation sur les écrans le 5 mai, c’est plutôt une bonne idée. Il y a des tas d’autres façons d’avoir une pensée pour les victimes et d’expliquer le drame aux jeunes, plutôt que de devoir légiférer. Après on peut multiplier les exemples : est-ce qu'il faut interdire tous les spectacles en France que le 13 novembre, en hommage aux victimes du Bataclan ? Voilà, après, c'est infini.Je ne savais pas que c’était cet argument qui avait été invoqué. Je pensais plutôt que c’était parce qu’ils considéraient que l’activité sportive devait se poursuivre, pour des raisons de calendriers mais aussi pour des raisons financières ou de billetterie. Je ne connais pas les arguments qui ont été invoqués mais encore une fois, je pense que c’est important de commémorer, d'être très empathique avec les victimes, les soutenir, et organiser des hommages tous les 5 mai, pas seulement en Corse.Parce qu’on a quand même un peu de libre arbitre,on réfléchit, on lit la presse. J’ai lu un certains nombres d’articles, y compris certains disant qu’après l’histoire du congé pour le deuil d’un enfant, on était tétanisé à l’idée d’apparaître comme des gens inhumains qui manquent de compassion. Et par conséquent, il fallait absolument voter le texte Furiani. Voilà, ça m’énerve, c’est un peu fort de café. On ne va quand même pas voter un texte parce qu’on intériorise l’idée qu’on manque de compassion, et donc on vote un texte auquel on ne croit pas pour ne pas être considéré comme des personnes qui manquent d’humanité. On marche sur la tête quand même.Non je ne pense pas. Mais étant donné les échéances électorales qui approchent, je pense qu’il y a un certains nombre de personnes qui pourront afficher ce texte comme un de leur exploit parlementaire, une sorte de bataille remportée.Non, ça ne change absolument rien à l’argumentation. Que ça se soit produit à Paris, en Corse, à Strasbourg, ou à Lille, ça ne change strictement rien. C’est une question qui a trait au rôle du législateur. Au bout d’un moment, on considère que ce n’est pas la peine de légiférer, qu’on ne peut pas le faire pour tout et n’importe quoi uniquement par passion et par compassion. Ce n’est pas notre rôle et ce n’est pas du registre de la loi.Pas du tout, car il n’était pas en séance aujourd’hui. Il n’a pas du tout été sur ce texte qui est une proposition de loi du groupe Libertés et territoires, et qui est quand même dans une niche. On s‘intéresse à nos propres textes, et à nos propres activités, mais c’est vrai que les niches des autres, en dehors des gens qui sont vraiment permanenciers ou qui sont intéressés par le sujet, on a tendance à les regarder avec un peu moins d’attention.