Angers se balade, premières pour Brest, Nantes et Bordeaux

Angers va déjà mieux : canardé à Lyon (6-0) la semaine dernière, le SCO s'est vite relevé pour infliger une rouste à Metz (3-0) et s'installer provisoirement à la quatrième place. Pour le reste, c'était un soir de premières en Ligue 1 : Bordeaux, facile vainqueur à Dijon (0-2) s'est offert son premier succès de la saison, comme Nantes, qui s'est imposé aux forceps à Amiens (1-2) et Brest, victorieux à l'arrachée de Reims à Francis-Le Blé (1-0).

Par Simon Butel

La question est sur toutes les lèvres au stade Raymond-Kopa : la fessée reçue à Lyon (6-0) la semaine dernière trotte-t-elle encore dans les têtes angevines ? La réponse ne met que trois minutes à tomber. Le temps pour Farid El Melali, oublié au second poteau, de placer un coup de boule gagnant sur un centre de la gauche d'Aït-Nouri. Et d'ainsi remercier Stéphane Moulin de l'avoir titularisé pour la première fois de la saison, au passage. Histoire de bien se faire voir, Stéphane Bahoken, préféré à Alioui, s'efforce d'en faire de même, mais le poteau contrarie sa tentative du gauche (27). La chance souriant en priorité aux audacieux, celle-ci finit par faire des risettes aux Angevins, euphoriques en première période : servi en retrait par Capelle, déjà à l'origine du premier but, Santamaria assène une frappe lourde qui surprend Oukidja, avec l'aide du montant. Suffisant pour activer le mode gestion : après la pause, le SCO laisse la gonfle aux Messins et procède en contre. Sur l'un d'eux, Pereira Lage est à deux doigts de tripler la mise, mais sa frappe s'écrase sur la barre. C'est finalement Alioui, tout juste entré en jeu, qui s'en charge de près, sur un nouveau caviar de Capelle. Si vous cherchez Stéphane Moulin ce soir, allez donc faire un tour du côté de Pornic. Vu sa réussite niveau coaching, le coach angevin ferait bien d'aller fêter cette victoire au casino., comme le nombre de buts inscrits par Angers en première période, le total le plus élevé en Ligue 1 pour l'instant.On joue depuis à peine vingt minutes et déjà, les premiers sifflets tombent. Le public du stade Francis-Le Blé, où PPDA a pris place ce soir, s'embourgeoise-t-il ? Possible, mais il faut bien dire que la Team Pirates, proche de se faire surprendre par Dia à la demi-heure de jeu, l'a habitué à un peu mieux la saison dernière. Certes entreprenants, les Brestois ne se montrent en fait réellement dangereux qu'une fois en première période, sur un tir de Perraud claqué par Rajković (31). C'est toujours mieux que les chants hostiles à la LFP lancés par leurs supporters, qui obligent Hakim Ben El Hadj à interrompre momentanément la partie en début de deuxième période. Pas de quoi les calmer : à peine le jeu reprend-il que Charbonnier se prend une boîte dans la surface, non sanctionnée. Qu'à cela ne tienne, dans un deuxième acte maîtrisé par Reims, le meilleur buteur de Ligue 2 l'an dernier se fera justice lui-même. D'une tête plongeante sur un centre d'Autret, l'ancien Rémois inflige à son ex sa première défaite de la saison, et offre du même coup son premier succès au Stade brestois. Champagne !, comme le nombre de succès du Stade de Reims face aux promus depuis sa remontée dans l'élite en 2016. En vingt-cinq matchs (douze nuls, treize défaites). Ça ne fait pas beaucoup, non.» Bon, Luka Elsner exagère sans doute un peu, mais celui qui abuse vraiment côté amiénois ce soir se nomme Bakaye Dibassy. Auteur d'une vilaine semelle sur la cheville d'Abdoulaye Touré, le défenseur malien voit rouge en deux temps et condamne son équipe à jouer une grosse heure en infériorité numérique. À onze contre dix, Nantes prend le jeu à son compte, et voit sa domination récompensée par une tête victorieuse de Coulibaly, sur un corner d'Abeid. Auteurs de leur premier pion inscrit par leurs soins depuis le 18 mai (leur but à Lille a été inscrit sur un CSC), les Canaris foncent vers leur premier succès de la saison. Mais sur une incursion et un service de Guirassy, Zungu surprend la défense nantaise et Lafont, pas tout blanc sur ce coup-là. Alors, Christian Gourcuff sort Moses Simon du banc, et la magie opère. Sur l'un de ses premiers ballons sous le maillot nantais, le Nigérian redonne l'avantage à son équipe sur un service de Rongier. À bout portant, le joueur prêté par Levante manque dans la foulée le doublé, mais l'essentiel est ailleurs pour les Canaris. Une chose est sûre : battu pour la deuxième fois dans leen trois matchs, Amiens n'a pas le meilleur mental du championnat., comme le nombre de cartons rouges reçus par Amiens en Ligue 1 en 2019. Record au rabais ? Record quand même.Il y a les paroles, signées Stéphane Jobard : «» Et puis il y a les actes : visiblement plus reconnaissants que leur coach envers Bordeaux, qui leur avait permis d'arracher les barrages en s'imposant à Caen en fin de saison dernière, les Dijonnais offrent de sacrés boulevards aux attaquants girondins en début de match. Une aubaine pour Hwang Ui-Jo qui, profitant du marquage lâche de l'arrière-garde bourguignonne, règle la mire et inscrit son premier but en Ligue 1, des 20 mètres. Et pour Loris Benito qui, d'une volée du droit sur corner, débloque lui aussi son compteur dès le retour des vestiaires. Pour le reste, les Girondins passent une soirée assez tranquille, et Benoît Costil peut sereinement célébrer sa 300en Ligue 1. À ce rythme, pas sûr que le DFCO soit là pour fêter sa 400, comme les deux buts premiers buts en Ligue 1 des recrues bordelaises Hwang et Benito. Vous voyez, qu'il n'est pas si foireux, le mercato des Girondins !