Andrà tutto bene

Que les supporters italiens se rassurent : cette finale n’est à aborder qu’avec une pression positive. Tout ira bien, et pour cause, le pire est déjà derrière.

S'interdir de rêver à nouveau

Redonner du baume au coeur

Par Eric Maggiori

C’était le 9 mars 2020, au Mapei Stadium de Reggio Emilia. Buteur face à Brescia, Ciccio Caputo, l’attaquant de Sassuolo, se dirige vers la caméra, et sort une feuille de papier A4. Sur celle-ci, un message, qu’il adresse à la caméra. «» . Traduction : «» Dans les yeux de Caputo, on peut alors lire un mélange d’incertitude, de peur et d’espoir. Nous sommes donc le 9 mars 2020, et l’Italie s’arrête. Complètement. Elle est le premier pays d’Europe sévèrement touché par la pandémie de Covid-19, et, bien avant ses voisins européens, les Italiens ont compris la gravité de la chose.Ce but de Caputo est le dernier avant l’interruption totale du football et le lockdown décrété dans tout le pays. À ce moment-là, personne ne sait combien de temps cela durera. Des semaines ? Des mois ? On ne sait rien. Les semaines qui suivent vont plonger l’Italie dans un long cauchemar. En Lombardie, plus qu’ailleurs, les journées et les nuits sont rythmées par le son des sirènes des ambulances dans les rues. Une ambiance terrifiante, rapportent ceux qui l'ont vécue. Mais jamais les Italiens n’ont cédé à la peur. Chaque message envoyé par un ami, un proche, ou un membre de la famille vivant là-bas se terminait de la même façon : «» .C’était il y a 16 mois, mais cela semble être il y a des siècles. Depuis, après des déconfinements, des reconfinements et des re-déconfinements, l’Italie, comme le reste de l’Europe, s’est remise en route. Elle a eu du mal à se replonger dans son football. La fin de la saison 2019-20 a été laborieuse, et la saison 2020-21, vécue intégralement sans supporters dans les stades, a heureusement été pimentée par une rivalité retrouvée entre les trois grands du Nord, le Milan, l’Inter et la Juve.Et l’Euro, dans tout ça ? Les Italiens n’y pensaient pas trop. Les exploits de la Nazionale de Roberto Mancini, qui remportait tous ses matchs, amicaux ou non, passaient quasiment en second plan. Après le fiasco du Mondial 2018, puis la pandémie, il en faudrait plus pour recréer un engouement autour du sport roi et du maillot azzurro. Un peu comme si le peuple italien, après tant de déceptions et de frustration, s’interdisait de rêver à nouveau. Mais Mancini et ses gars ont bossé en silence, dans leur coin, sûrs de leur force. En se disant que tout irait bien.Et nous voilà donc le 11 juillet 2021. Les rues italiennes, clairsemées voire désertes pendant des mois et des mois, se sont repeuplées. Petit à petit. Match après match. Les Italiens se sont finalement rassemblés autour de leur équipe nationale, comme à chaque grande compétition. La peur d’une reprise épidémique est toujours là, mais elle a, semble-t-il, été reléguée au second plan. Tout ira bien. L’Italie avait besoin de ça. Aussi bien l’Italie du football, tant décriée après la non-qualification à la Coupe du monde 2018, que l’Italie tout court. Elle qui avait été pointée du doigt au début de la pandémie pour ses soi-disant «» .Depuis un an, l’Italie vit au rythme des zones rouges, des zones orange et des zones jaunes, qui déterminent le niveau de circulation du virus et les restrictions en vigueur à tel ou tel endroit. Depuis quelques jours, l’Italie est clairement passée en zone bleue. C’est la fête dans les rues après les victoires de la Nazionale, il y règne un parfum de nuits magiques, un parfum de 2006 (dont on vient de fêter les 15 ans). La Nazionale a redonné du baume au coeur à tous les Italiens et à toutes les Italiennes et finalement, le résultat de la finale de ce soir passerait presque au second plan. Evidemment, le pays tout entier espère une victoire pour basculer dans l’ivresse. Mais ce que les joueurs de Mancini ont apporté à leurs concitoyens en ce mois de juillet 2021 va bien au-delà, et s’apparente déjà à une grande victoire. C’est un vaccin contre la monotonie, une ode à la vie. Advienne qui pourra à Wembley, tout ira bien. L’Italie a déjà gagné.