Amel Majri, le soin de côté

Numéro 10 et latérale gauche de l'équipe de France, Amel Majri est la plus-value technique des Bleues dans son couloir. Pour sa deuxième Coupe du monde, la Lyonnaise espère laisser derrière elle les échecs passés, pour « reprendre le flambeau et essayer de gagner un titre » . Et c'est quelqu'un qui a persévéré pendant quatre années d'affilée pour décrocher son bac qui vous le dit.

Par Mathieu Rollinger

Propos d’Amel Majri recueillis par Le Monde, France.tv Slash et Julien Duez à Nice.

Si l’envie vous prend de claquer un poker, un yam’s ou un kem’s avec Amel Majri, sachez-le : avec elle, les paires ne sont pas faites pour resterles unes avec les autres. Car dans le grand jeu de cartes du foot, la Lyonnaise s’est déjà amusée à en dépareiller au moins deux. Une directement dans la main de Corinne Diacre, puisque son repositionnement en 2017 en tant que latérale gauche de l’équipe de France semble avoir bouché les perspectives d’Estelle Cascarino (1 sélection) de faire son trou aux côtés de sa jumelle Delphine. L’autre directement dans son cercle familial. Car Amel a elle aussi une sœur jumelle, prénommée Rachida, née comme elle (ce qui est on ne peut plus logique) le 25 janvier 1993 à Monastir, et débarquée près d’un an plus tard avec leur mère aux Minguettes. C'est dans ce quartier de Vénissieux, qui a vu aussi grandir Luis Fernandez, que les deux Tunisiennes ont cultivé leur passion pour le foot. Des restes de vacances passées au bled, où un tonton leur a filé à 4 ans un ballon comme on transmet une vieille console à un petit cousin, avant de s’user les doigts de pied sur ce même ballon dès la rentrée de septembre.La cassette était insérée dans le lecteur, il n’y avait plus qu’à presser «» . Et c’est d’abord en duo et dans la rue que Rachida et Amel esquintent le cuir. Mais les filles, dans leur gémellité, partagent également une latéralité : elles sont toutes deux gauchères. Et quand, gamine, il a fallu jouer des coudes pour se montrer — encore plus que les autres quand on est des filles —, l’une des deux s’est sacrifiée et a décidé de jouer du pied droit, «[sa]» . Cause à effet ou non, seule Amel se fera repérer à 12 ans par l’AS Minguette. Rachida, elle, ne jouera que très tard en club, passera tout de même par la réserve de l'OL, mais ne percera jamais. Cette compétition sororicide pourrait expliquer pourquoi il n’y a pas deux Majri aujourd’hui au haut niveau.Pourtant, Rachida et Amel auraient très bien pu cohabiter. Mieux : étant donné la polyvalence de la seconde, c’était peut-être plus à elle de s’essayer sur le côté droit. Car une dizaine d’années plus tard, Rachida est salariée dans un club de foot rhodanien, l'ES Genas, alors qu'Amel est milieu gauche offensive de l’Olympique lyonnais depuis 2011, avec 21 titres au compteur, dont 9 championnats de France et 5 Ligues des champions, mais aussi latérale gauche des Bleues. Un rôle que Corinne Diacre lui a confié dès sa prise de fonction, pour profiter de sa caisse en défense, mais aussi de sa technique dans une zone où l’on cherche à créer le déséquilibre. Et tant pis si ce n'est pas son poste de prédilection. «» , jurait-elle au. C'est dire son abnégation pour finir par faire l'unanimité aujourd'hui chez les Bleues., décrivait Amandine Henry à» Des qualités qu’elle a étalées sous les yeux du Parc des Princes en ouverture contre la Corée du Sud (4-0) , où son fameux pied gauche a fait des étincelles . Celui-là même que cette fan de Ronaldinho faisait travailler dans les rues de la banlieue lyonnaise, en crochetant les feuilles mortes. À 26 ans, elle compte parmi les cadres, car embarquée sous la tunique bleue depuis 2013 et étant de l’aventure au dernier Mondial canadien (même si sa main dans la surface a permis aux Allemandes d’égaliser dans le quart fatal aux Bleues), mais vit encore tout ça avec la fraîcheur d’une novice. D’où le rôle de relais intergénérationnel qui lui est confié. Si Amel dénote, avec son grand sourire pour cacher sa pudeur, c’est parce qu’elle ne sort pas d’un moule. «, racontait-elle.Amel Majri est du genre à absorber toutes les composantes de son identité, pour l’interpréter de manière spontanée, en s’affranchissant des codes et des clichés. Ainsi, le quartier des Minguettes, celui qui «» , Amel en fait une force. «, assurait-elle lundi face à la presse.» Ses origines tunisiennes ? Elle en est fière. Si bien qu’elle a disputé avec la Tunisie ses deux premières rencontres internationales, en U20, avant que la France ne lui offre la possibilité de représenter son «» . Et ce revirement n'est en rien «» , assure-t-elle. «Non, si elle est en équipe de France, c'est plutôt grâce à l’intervention de Patrice Lair, alors entraîneur de l’OL, qui a tiré par la manche Philippe Bergeroo pour qu’il surveille dès 2013 cette «» qui venait d’obtenir sa nationalité française. L’OL justement. Malgré la grande famille que promeut Jean-Michel Aulas, il fallait en avoir du talent, pour que cette pure Fenotte, arrivée à 14 ans au club, finisse par s’imposer au milieu des joueuses internationales. Meilleure joueuse de D1 en 2016, 22meilleure joueuse de la planète selon leen 2018, 13au Ballon d’or, Amel Majri fait partie du gratin. Une belle expérience et un statut qu’elle mettra au service des Bleues pour la suite de ce tournoi à la maison, où elle «» puisqu'il «» . Le seul moyen pour avoir le droit de s’offrir un kif : «» Et Rachida sera forcément là.