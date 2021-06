Aleksander Čeferin : «  Je ne veux pas être Michel Platini »

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Attention, allocution présidentielle.Manifestement fan de l'adage «» , le président de l'UEFA Aleksander Čeferin a longtemps joué les fantômes médiatiques, en distillant sa parole avec parcimonie.Mais ça, c'était avant que le scandale de la Super League ne précipite ce Slovène en première ligne, pour mitrailler rhétoriquement Florentino Pérez, Andrea Agnelli et compagnie. Le moment idéal pour discuter de l'avenir du foot continental avec le boss du ballon rond européen, dans une interview à découvrir dans le dernier numéro de So Foot , en kiosque ce jeudi. Cet avocat de formation marche volontiers à l'ombre, «» et défend sa boutique en jurant «» . Le tout, sans oublier de coller une bastos à la Juve, au Real et au Barca, des clubs qui n'ont pas renoncé au projet d'une ligue privée et lui donnent «Un entretien costard-cravate où l'on parle aussi dedans le Sahara, de doigts dans le nez et des joies de pouvoir se ressourcer dans un cabane champêtre en Slovénie.