Alavés et la Real se partagent les points

Alavés (4-1-4-1) : Owono - Aguirregabiria, Laguardia, Lejeune, Duarte - Loum - Martin (Méndez, 46e), De la Fuente (Sylla, 72e), Moya, Rioja - Joselu. Entraîneur : José Luis Mendilibar.



Real Sociedad (4-2-3-1) : Remiro - Elustondo, Zubeldía (Pacheco, 81e), Le Normand, Rico - Guevara (Zubimendi, 81e), Merino - Portu (Djouahra, 76e), Silva (Sørloth, 76e), Barrenetxea (Januzaj, 6e) - Isak. Entraîneur : Imanol Alguacil.

BabazorrosPas de jaloux, au stade Mendizorroza.Rejoint au score en seconde mi-temps (1-1), la Real Sociedad a laissé échappé deux points précieux sur la pelouse d'Alavés ce dimanche lors de la dix-neuvième journée de Liga. La rencontre démarre fort puisqu'Adnan Januzaj, rentré en jeu au bout de six minutes seulement pour remplacer Ander Barrenetxea, plante son deuxième pion de la saison en championnat peu avant le quart d'heure de jeusur un excellent service de Portu. Les débats restent néanmoins équilibrés par la suite, la main ferme de Remiro sur coup franc (37) et la tête de Laguardia qui frôle les buts du portier de la Real (45+4) répondant à l'énorme occasion d'Alexander Isak, parti dans le dos de la défense et qui trouve le poteau sur un petit piqué en déséquilibre (42).Les, globalement dominateurs (dix-neuf tirs à neuf, au coup de sifflet final), parviennent finalement à égaliser grâce à un penalty transformé par Joselu après une charge d'Igor Zubeldia sur Miguel de la Fuente dans la surface. Le score ne bougera plus jusqu'à la fin de la rencontre et ne fait pas les affaires des Basques, toujours sixièmes (30 points) et sous la menace du FC Barcelone (28 unités) qui se déplace à Majorque.Même constat pour Alavés, qui reste scotché au dix-huitième rang (seize points).