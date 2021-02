Al Hilal se sépare de Razvan Lucescu

#AlHilal Signs a Mutual Termination Agreement with « Razvan » .. and Appoint the Brazilian coach « Rogério Micale » pic.twitter.com/MbBMzhD8Qc — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 14, 2021

Un titre de champion et puis s'en va.Razvan Lucescu et Al Hilal, c'est terminé. Quinze mois après son premier et unique titre de champion d'Asie, le club d'Al Hilal a décidé de se séparer de l'entraîneur roumain. Les deux parties ont signé un. Le club a exprimé saenvers Lucescu et ses assistants et leur a souhaité. Le Brésilien Rogerio Micale, l'entraîneur des moins de 19 ans, prend la relève pour amener les coéquipiers de Bafétimbi Gomis en tête du championnat, où Al Hilal accuse cinq unités de retard sur le leader Al Shabab.Le Thomas Tuchel roumain.