Un spectateur s’introduit sur la pelouse d’un match à huis clos en Norvège

Un supporter très chød.

Ce samedi, la rencontre du championnat norvégien entre Vålerenga et Bryne a été brièvement interrompue par un fan du club d’Oslo, qui a réussi à s’introduire sur la pelouse, fumigène allumé à la main. Rien d’extraordinaire en soi, sauf que le match se jouait à huis clos pour les supporters locaux.

La sanction avait été infligée par la Fédération norvégienne après des feux d’artifice tirés lors du précédent match à domicile contre Sarpsborg pour célébrer les 15 ans des Ikaros, un groupe d’ultras du club. Résultat : tribunes vides contre Bryne, à l’exception du parcage visiteur. C’est dès la huitième minute, après le second but de Vålerenga, que le fan contestataire a surgi sur le terrain avec son fumigène.

‼️ En Vålerenga fan stormet banen med pyro etter 2-0 scoringen mot Bryne. Dommeren stoppet kampen og sendte spillerne inn i garderoben i 10 minutter. 🎥 @TV2Sport pic.twitter.com/G849TlMff2 — FotballXtra  (@FotballXtra) August 30, 2025

Ça risque de ne pas être trop compliqué d’identifier le fauteur de trouble cette fois.

