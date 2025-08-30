S’abonner au mag
  • Eliteserien
  • J20
  • Vålerenga-Bryne

Un spectateur s’introduit sur la pelouse d’un match à huis clos en Norvège

FL
Un spectateur s&rsquo;introduit sur la pelouse d&rsquo;un match à huis clos en Norvège

Un supporter très chød.

Ce samedi, la rencontre du championnat norvégien entre Vålerenga et Bryne a été brièvement interrompue par un fan du club d’Oslo, qui a réussi à s’introduire sur la pelouse, fumigène allumé à la main. Rien d’extraordinaire en soi, sauf que le match se jouait à huis clos pour les supporters locaux.

La sanction avait été infligée par la Fédération norvégienne après des feux d’artifice tirés lors du précédent match à domicile contre Sarpsborg pour célébrer les 15 ans des Ikaros, un groupe d’ultras du club. Résultat : tribunes vides contre Bryne, à l’exception du parcage visiteur. C’est dès la huitième minute, après le second but de Vålerenga, que le fan contestataire a surgi sur le terrain avec son fumigène.

Ça risque de ne pas être trop compliqué d’identifier le fauteur de trouble cette fois.

En direct : Toulouse-PSG (0-0)

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine