L'ACA rate le coche, Guingamp retourne Dijon, Sochaux s'arrache

Leader provisoire en cas de victoire ce vendredi soir, l’AC Ajaccio n’a pas réussi à percer la muraille valenciennoise (0-0) et reste deuxième. Juste derrière, Sochaux, le Paris FC et Le Havre ont tous fait le plein de points, ce qui engendre un embouteillage en première partie de tableau. Guingamp a remporté le match fou de la soirée contre Dijon (3-2) alors qu’en bas de tableau, Amiens s’est donné de l’air face à Dunkerque (3-0) et que Nancy a encore flanché sur le pré de QRM (2-1).

L’AC Ajaccio a laissé passer l’occasion de grimper sur le trône, ne serait-ce que de façon provisoire. Les Corses le savaient : s’ils l’emportaient contre Valenciennes, ce vendredi à François-Coty, ils se seraient installés à la première place du classement, en attendant le déplacement de Toulouse à Niort, lundi (20h45). Las, les Acéistes sont restés muets face à des Nordistes parfaitement regroupés. Lucas Chevalier a bien eu quelques arrêts à faire, notamment en fin de partie. Mais, dans l’ensemble, les partenaires de Gaëtan Courtet n’ont pas été suffisamment dangereux pour espérer décrocher la timbale.Sochaux se réchauffe enfin. Sevrés de victoire depuis mi-octobre et giflés à Toulouse il y a deux semaines (4-1), les Lionceaux ont fini par croquer Pau ce vendredi. Mais que ce fut dur ! L’affaire semblait pourtant bien embarquée, puisqueAbdallah Ndour avait ouvert la marque au début de la seconde période (47) et que les Béarnais s’étaient retrouvés à dix peu après, à la suite de l’expulsion de Xavier Kouassi (56). Quelques secondes après son entrée en jeu, Jean Evans a cependant refroidi Bonal (70). Et il a fallu attendre une tête salvatrice de Joseph Lopy dans la temps additionnel pour faire rugir le public doubiste (90+3). Le FCSM revient donc sur le podium (3).De ce match entre le Paris FC et Bastia, on ne retiendra pas grand-chose. Il y a eu de la pluie, beaucoup de pluie. Quelques occasions, aussi, mais franchement pas de quoi grimper aux rideaux. Et soudain, alors qu’un morne, mais plutôt logique 0-0 se profilait à l’horizon, les locaux ont obtenu un penalty. Moustapha Name ne s’est pas fait prier pour le transformer en force (89). Frustrant pour le Sporting, qui ne méritait pas de rentrer bredouille sur l’Île de Beauté.Tous deux sortis penauds de la Coupe de France le week-end dernier, Grenoble et Le Havre avaient sans doute à cœur de se racheter. Mission accomplie... pour les Havrais. Sérieusement bousculés en première période, les Normands ont cependant viré en tête à la pause, Alexandre Bonnet ayant transformé un penalty consécutif à une main très évitable de Jordy Gaspar dans sa surface (43). Le HAC s’est ensuite montré efficace en contre et Nabil Alioui, opportuniste, a mis son équipe à l’abri à six minutes du terme (84). Les Isérois ont réagi trop tard, avec le but de David Henen (90+3). Henen, pour nous les hommes.On avait quitté Dijon sur un succès prometteur face à Auxerre (3-1) lors du derby bourguignon. Onze jours plus tard, les Rouges ont été assommés par Guingamp (qui passe dixième) à Roudourou. Les hommes de Patrice Garande avaient pourtant réalisé 50 premières minutes très convaincantes, bonifiées par un doublé d’Aurélien Scheidler (38, 48). L’EAG a ensuite été tiré de sa torpeur par Frantzdy Pierrot (53) et a poussé tout au long du second acte pour refaire son retard, parvenant à ses fins grâce à une magnifique frappe de Yannick Gomis en pleine lucarne (72). Mieux : Baptiste Roux a permis aux Costarmoricains de rafler la mise en fin de rencontre (78). Et on a des nouvelles de Nolan ?Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jordan Leborgne avait les yeux en face des trous au moment de faire face à Per Kristian Bråtveit. Le milieu ruthénois a transformé son penalty d’une panenka pleine de culot (13), égayant de cette manière une rencontre bien peu animée dans l’ensemble. Nîmes, qui restait sur deux succès de rang en Ligue 2, retombe donc déjà dans ses travers. Quant au RAF, il consolide sa place dans le top 10 (7). Sans faire de bruit.Le long calvaire se poursuit pour Nancy. On pouvait malgré tout croire que ce déplacement à Robert-Diochon tournerait en faveur des joueurs de Benoît Pedretti. Ce sont en effet eux qui ont débloqué ce match, Mamadou Thiam fusillant un Nicolas Lemaître peu impérial sur ce coup (3). Mais Thil Cissokho a égalisé de la tête dans la foulée (7), ne laissant pas à sa formation le temps de douter. Les Lorrains ont eu les occasions nécessaires pour reprendre les devants. Ils ne les ont pas converties et Duckens Nazon les a punis d’une lourde frappe sous la barre (66). Ça va mal, très mal pour l’ASNL, plus que jamais scotchée à la dernière place et qui a en plus terminée à dix après l'exclusion d'Abdelhamid El Kaoutari en toute fin de partie.Trois points supplémentaires et trois places de gagnées : la belle opération du soir dans la lutte pour le maintien, elle est à mettre au crédit d’Amiens. Les Picards ont décroché une victoire aussi méritée que précieuse face à Dunkerque, un adversaire direct dans les profondeurs du classement. Les locaux s’en sont initialement remis à Aliou Badji (27) pour faire la différence et concrétiser leur domination. Ils ont ensuite pu remercier Régis Gurtner, auteur d’une magnifique parade sur une tête de Kévin Rocheteau (74). En fin de partie, Chadrac Akolo (81) puis Badji, encore (90+2) ont porté l’estocade. L’ASC sort de la zone rouge et respire sans doute un peu mieux (17).