Agenouillez-vous devant l'immense Olivier Giroud

Auteur d’un quadruplé ce mercredi soir à Séville pour offrir à Chelsea la première place du groupe E de la Ligue des champions (0-4), Olivier Giroud (34 ans) a prouvé qu'il était au top de sa carrière. Les détails de ses quatre buts ? Un du droit, un du gauche, une tête, un penalty. Au revoir, merci.

Bis repetita un an plus tard

Par Félix Barbé

On ne sait pas toujours ce qu’il se passe dans la tête d’un être humain. Encore moins dans celle d’Olivier Giroud. Ce qui est certain, c’est que derrière la caboche du mètre 93 du garçon de Chambéry se cache une force mentale quasiment unique en son genre, et dont on manquera bientôt de superlatifs pour la qualifier avec précision. Ce mercredi soir, alors qu’il n’avait été jusque-là qu’une seule fois titulaire avec Chelsea cette saison (un triste match de League Cup face à Tottenham en septembre), l'avant-centre de Chelsea est reparti de Séville avec quatre buts dans ses valises. Qui plus est en équilibrant ses statistiques, avec un pion du gauche, un autre du droit, un troisième de la tête et un dernier sur péno.Une performance folle, qui fait de lui le premier joueur de l’histoire desà inscrire un quadruplé dans un match de Ligue des champions. Il est également devenu le deuxième Français après Bafé Gomis (en 2011 contre le Dinamo Zagreb) à réaliser une telle performance, et tout bonnement le plus vieux joueur de l’histoire de la C1 à inscrire au moins trois pions dans un match (34 ans et 63 jours), dépassant Cristiano Ronaldo (34 ans et 35 jours). Pas mal pour un joueur que beaucoup voient déjà comme une vulgaire chaussette n’attendant que d’être jetée dans la poubelle. Mais Olivier Giroud est toujours bien vivant, ancré sur ses deux guiboles et prêt à reléguer la concurrence sur le banc, comme il l’a finalement toujours fait.Déjà dans la panade la saison passée au même moment de l’année, devancé dans la hiérarchie par Tammy Abraham, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus avait pris son mal en patience pour finalement gagner sa place de titulaire, en faisant ce qu’il sait faire de mieux : marquer. Pourtant, c’est bien connu, avec Giroud, rien n’est jamais suffisant. Frank Lampard lui a donc mis cet été du gamin (et du talent) dans les pattes, avec un recrutement pléthorique devant : Timo Werner et Kai Havertz débarqués de Bundesliga, une garniture d’ailiers tous capables de choper du temps de jeu pour forcer les deux Allemands à évoluer en pointe, et un Abraham toujours là, évidemment. Avec son festival andalou, Giroud est tout simplement en train de reproduire le schéma qu’il a si bien appliqué la saison dernière, à savoir gagner la confiance de son coach en optimisant la moindre petite minute dont il dispose sur le pré. Un passage en force, tout simplement.Ce quadruplé permet également au Français de répondre une énième fois à l’adage qui voudrait que l’anciendu Tours FC ne marque jamais dans les grands matchs. Ce mercredi, Giroud a offert la première place du groupe E à Chelsea, face à un adversaire qui était ex-aequo avec les Londoniens avant le match (et qui avait réduit le quatuor Pulisic-Havertz-Mount-Ziyech au silence au match aller). Finalement, l’Euro 2020 aurait pu être reporté à 2022 ou 2023, l’attaquant de 34 ans aurait toujours été là. Dans les prochains mois, il poussera certainement Abraham ou d’autres garçons sur le banc. Grâce à son caractère et son orgueil. Et qui sait, peut-être aussi grâce à ses qualités de footballeur.