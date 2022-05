Affrontements entre les supporters de l'OM et du Feyenoord à la veille du match

À vingt-quatre heures du match qui doit opposer l'OM à Feyenoord, quelques jets de projectiles ont eu lieu en début de soirée sur le Vieux-Port, en direction de la police#Marseille #OM #TeamOM #OMFeyenoord pic.twitter.com/V6vJMRfeIX — La Provence (@laprovence) May 4, 2022

La guerre des tocards.En attendant la demi-finale retour d'Europa Ligue Conférence qui aura lieu ce jeudi soir entre l’Olympique de Marseille et le Feyenoord Rotterdam à l’Orange Vélodrome. Des incidents ont été recensés entre les différents groupes de « supporters » . Sur le Vieux-Port et Notre-Dame-du-Mont, des feux d'artifice, des bagrres et dégradations en tout genre ont éclatés et vingt personnes ont été interpellées.Selon La Provence , 3200 Néerlandais sont attendus dans les tribunes. Plus inquiétant : entre 1000 et 1500 rotterdamois seraient susceptibles d’arriver dans la cité phocéenne dans la perspective d’acheter des billets au marché noir. Le club marseillais lance un appel à la vigilance.Espérons seulement que les 22 acteurs s’affrontent avec la même intensité.