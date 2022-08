À Troyes, Bruno Irles est sur un siège éjectable

AL

Cheval de Troyes.Alors que des rumeurs de putsch au sein du vestiaire aubois circulaient déjà avant le début de saison,indique que lede l'ESTAC songe à se séparer au plus vite de Bruno Irles. En poste depuis janvier, le coach troyen paierait la dernière place actuelle du club, les trois défaites en autant de rencontres, ainsi que l'ambiance de plus en plus délétère au sein du groupe.Le directeur sportif Bruno Vitali et le conseiller sportif Erick Mombaerts ont déjà mis la main à la pâte : Stéphane Dumont, l'entraîneur de Guingamp, semble être la priorité du City Football Group pour le remplacer, tandis que Sabri Lamouchi, Jocelyn Gourvennec et Laurent Guyot complètent laEt pour le sponsor Winamax rouge sur fond bleu, on fait comment ?