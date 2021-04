À dix contre onze, Lens enfonce Nîmes et s'accroche à la 5e place

5

Les images de la blessure de Renaud Ripart, victime d'un pied haut ultra dangereux en plein visage de la part d'Issiaga Sylla, logiquement expulsé. pic.twitter.com/MjQ48upwra — RMC Sport (@RMCsport) April 25, 2021

Lens (3-4-1-2) : Leca (Faríñez, 80e) - Gradit, Badé, Haïdara - Clauss, Fofana, Cahuzac, Sylla - Pereira Da Costa (Mauricio, 67e) - Ganago (Kalimuendo, 67e), Jean (Boura, 28e). Entraîneur : Franck Haise.



Nîmes (4-1-4-1) : Reynet - Alakouch (Paquiez, 80e), Guessoum, Miguel, Meling - Deaux - Sarr (Ahlinvi, 87e), Fomba (Duljevic, 80e), Ripart (Eliasson, 28e), Ferhat - Koné (Roux, 87e). Entraîneur : Pascal Plancque.

Le chassé-croisé continue.Dépassé par l'OM vendredi soir, Lens a repris la cinquième place en s'imposant contre Nîmes, qui a pourtant évolué plus d'une heure en supériorité numérique (2-1). Le Racing a pris ce match par le bon bout avec des tentatives de Corentin Jean (12) et Jonathan Clauss (16). Ignatius Ganago a logiquement donné l'avantage aux siens en coupant un centre du jeune David Pereira Da Costa, titulaire pour la première fois (17). Issiaga Sylla a cependant remis les Nîmois dans le coup en écopant d'un carton rouge pour avoir mis son pied au niveau du visage de Renaud Ripart (24). Malgré la sortie de son capitaine, qui s'est fait poser plusieurs points de suture, le NO a relevé la tête.Trop imprécis dans le dernier geste, à l'image de Zinedine Ferhat (35, 45+1) et Niclas Eliasson (48), les Crocos ont égalisé sur un penalty de leur international algérien, à la suite d'une faute de Jonathan Clauss sur Kelyan Guessoum (52). Proches de craquer de nouveau sur une frappe de Ferhat (57) puis un coup franc d'Eliasson, qui a trouvé la barre (67), les Lensois ont su faire le dos rond. Et punir leur adversaire sur un corner repris victorieusement par Massadio Haïdara (76). Cruel pour Nîmes qui, comme le week-end dernier, laisse échapper de précieux points dans le dernier quart d'heure contre un adversaire réduit à dix. Conséquence : le NO perd une place et se retrouve désormais 19Les Crocos vont vite devoir sortir de leur Plancque.