409€ à gagner de nouveau avec notre combiné Ligue des Champions !

Comme sur les 3 premiers combinés de la saison ici, ici et ici, on tente de vous faire doubler votre mise sur la reprise de Ligue des Champions !

Young Boys Berne - Manchester United :

Lille - Wolfsbourg :

Si vous misez par exemple sur la victoire de Manchester United et le pari "Victoire Wolfsbourg ou Match Nul" dans un pari combiné, la cote atteindra :

De retour dans son jardin samedi, Cristiano Ronaldo a marqué ses retrouvailles avec Old Trafford par un doublé et une victoire face à Newcastle (4-1). Déjà bien dans son début de saison (2 victoires face à Leeds et les Wolves, 1 nul à Southampton), Manchester United a sans doute mis la main sur le joueur qui peut l'aider à retrouver le goût d'un titre en Premier League, voire même en Ligue des Champions. Les débutent leur campagne européenne ce mardi face à des Young Boys Berne dominateurs dans leur championnat de Suisse mais qui semblent tout de même encore un peu tendres pour cette Champions League. Bien qu'à l'extérieur, Manchester United devrait pouvoir l'emporter. Vainqueur de la Ligue 1 la saison passée, Lille a été contraint de voir son entraîneur Galtier quitter le Nord pour la Côte d'Azur. Sans club depuis son départ de Guingamp en mai 2019, Jocelyn Gourvennec connaît des débuts compliqués sur le banc lillois, si ce n'est le Trophée des Champions remporté face à une équipe C du PSG. En Ligue 1, les Dogues se classent 12 après 5 journées et ont perdu vendredi à Lorient (2-1). A l'inverse, Wolfsbourg est en tête de Bundesliga. Mise à part sa disqualification de Coupe d'Allemagne en raison d'un 6 remplacement effectué par son nouvel entraîneur Mark van Bommel, le club a remporté ses 4 premiers matchs de Bundesliga (dont celui face à Leipzig). Chez une équipe de Lille dans le dur, Wolfsbourg devrait pouvoir au moins prendre un point.