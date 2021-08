229€ à gagner avec un combiné Ligue 1 ce week-end !

Lyon - Clermont :

Montpellier - Lorient :

Si vous misez par exemple sur le pari "Clermont +2" (Clermont ne perd pas ou perd de 1 but) et le pari "Montpellier - Lorient : Les 2 équipes marquent" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Même si Clermont a pour l'instant joué deux clubs qui sont plutôt attendus dans la deuxième partie de tableau cette saison, les débuts du club auvergnat en Ligue 1 restent à souligner. Porté par un Mohammed Bayo (pour l'instant) toujours là et par une très bonne défense, Clermont a battu successivement Bordeaux en Aquitaine et Troyes à domicile (à chaque fois 2-0). En face, c'est la soupe à la grimace en revanche pour le démarrage de Bosz à Lyon. Après un nul concédé à domicile face à Brest (1-1), l'OL a pris l'eau la semaine passée à Angers (3-0) et s'est offert une mini-crise cette semaine. Pas en confiance en ce début de saison, Lyon aura sans doute du mal à terrasser Clermont qui pourrait faire un résultat au Groupama Stadium ou perdre avec 1 seul but d'écart.Désormais orphelin de Congré et Hilton qui tenaient souvent la baraque derrière, Montpellier est en plus privé de Pedro Mendes sur blessure. Résultat, la défense montpelliéraine a déjà encaissé 6 buts en 2 matchs. En revanche, l'attaque héraultaise fonctionne toujours aussi bien, ce qui a permis à Montpellier de faire quand même match nul à Reims (3-3) après avoir perdu à domicile contre l'OM (2-3). En face, Lorient continue sur sa lancée de la saison passée avec un jeu léché qui lui avait permis d'accrocher son maintien. 7après deux journées, les Merlus ont arraché un nul à Saint-Etienne pour démarrer (1-1) avant de s'imposer au Moustoir face à une équipe de Monaco focalisée sur ses tours préliminaires de Coupe d'Europe (1-0). Entre ces deux équipes jouant vers l'avant, on devrait voir des buts marqués des deux côtés.