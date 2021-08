200€ à gagner de nouveau avec notre combiné du week-end !

Comme la semaine passée pour le retour des combinés, on vous donne notre combi du week-end pour tenter de doubler votre mise !

Toulouse - Valenciennes :

Barcelone - Getafe :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Toulouse et de Barcelone dans un pari combiné, la cote atteindra :

Frustré après avoir échoué d'un rien à monter en Ligue 1 la saison passée, Toulouse est reparti sur des bases très solides en Ligue 2 depuis quelques semaines. Seulement accrochés par une belle équipe d'Ajaccio toujours invaincue (2-2) lors de la 1journée, les Violets ont ensuite écarté sans soucis Nancy (0-4), Pau (0-1), Bastia (1-0) et Dijon (2-4) la semaine dernière, affichant une puissance assez impressionnante. Encore plus à domicile où ils ont remporté 13 de leurs 16 dernières rencontres. En face, Valenciennes n'est pas du tout dans les mêmes dispositions et vient d'ailleurs de concéder 2 gros revers lors des 3 dernières journées. Largement battus par Nîmes (0-3), les joueurs du Hainaut avaient juste pu l'emporter chez une faible équipe nancéenne (0-1) avant de couler à nouveau la semaine dernière contre Rodez (1-4). Pas idéal avant de se déplacer chez l'épouvantail de cette Ligue 2 qui devrait pouvoir conforter son avance en tête de ce championnat.Une page s'est tournée cet été du côté du FC Barcelone qui a été contraint de laisser partir sa star, Lionel Messi, du côté du PSG. Malgré ce départ forcé, lescontinuent de rester très compétitifs, notamment grâce à l'arrivée de Memphis Depay. L'ancien capitaine de l'OL semble s'être parfaitement acclimaté à cette équipe catalane avec plusieurs buts inscrits en préparation et sa première réalisation inscrite en Liga la semaine dernière. Son nouvel équipier, Martin Braithwaite, affiche lui aussi une belle forme avec deux pions inscrits lors de la 1journée largement remportée face à la Real Sociedad (4-2). Dimanche, les Barcelonais affrontent une équipe de Getafe qui a perdu ses deux premiers matchs joués cette saison contre Valence (1-0) et Séville (0-1) et qui reste sur 3 défaites lors de ses 3 derniers déplacements au Camp Nou. Désormais orphelin de son entraîneur Bordalas, parti à Valence, Getafe pourrait rencontrer plus de difficultés cette saison. Aussi, la bande d'Antoine Griezmann semble en mesure de pouvoir prendre les trois points dans cette rencontre.