379€ à gagner de nouveau avec notre combiné du week-end !

Comme sur les deux premiers combinés de la saison ici et ici, on tente de vous faire doubler votre mise ce week-end !

Nantes - Nice :

Real Madrid - Celta Vigo :

Si vous misez par exemple sur la victoire du Real et le pari "Victoire Nice ou Match Nul et Moins de 4,5 buts dans le match" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 200€ chez Unibet

Profitez de 200€ offerts directs chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, ce pari combiné donné en exemple peut vous rapporter pour 100€ de mise :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mis à part l'arrêt de son match face à l'OM, tout va bien pour Nice en ce début de saison. L'entraîneur champion de France en titre Christophe Galtier a déjà mis sa patte sur un effectif à potentiel qui manquait de cadres et de grinta jusque-là. Invaincus, les Niçois restent sur deux victoires 4-0 face à Lille et Bordeaux, et s'apprêtent à affronter une équipe de Nantes qui pourrait encore devoir jouer le maintien cette saison (1 victoire, 1 nul et 2 défaites pour l'instant). Mieux derrière depuis l'arrivée de Kombouaré, les Canaris ont en revanche toujours du mal devant et vont faire face à une équipe de Nice qui n'a pas encore encaissé le moindre but. Malgré l'agitation qui existe autour de leur club, les Aiglons devraient pouvoir ramener au moins un nul de leur déplacement à La Beaujoire, dans un nouveau match à moins de 5 buts.Ce week-end, le Real Madrid retrouve enfin son Bernabeu. Après avoir joué la saison passée dans le petit stade Alfredo-di-Stefano, le club madrilène avait débuté ce nouvel exercice en Liga par 3 déplacements. Avec un bon bilan d'1 nul à Levante (3-3) pour 2 victoires à Alavés (1-4) et chez le Betis (0-1) avant la trêve internationale. Ce dimanche, le Real accueille un Celta Vigo qui n'a pris qu'1 point sur les 3 premières journées. Les Galiciens se sont en effet inclinés à domicile face à l'Atlético Madrid (1-2) et l'Athletic Bilbao (0-1), pour un nul entre-temps à Osasuna qui a raté un penalty pendant la rencontre (0-0). Logiquement supérieurs, lesdevraient pouvoir l'emporter pour leurs retrouvailles avec leur stade et leur public.- 1,96 chezqui offre! (Pariez 150€ et faites-vous rembourser 200€ !!!)- 1,93 chezqui vous offre(Déposez 100€ et pariez avez 300€ !!!)- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1er pari de 150€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 150€ mais bien 200€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Winamax vous offre le double votre 1er dépôt jusqu'à 200€- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(579€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavec