30 choses à savoir sur Miralem Pjanić

Le milieu de terrain de la Juventus souffle ce jeudi sa trentième bougie.

Par Mathieu Rollinger

D’après le site Behind the Name , le prénom Miralem est l’assemblage de deux mots arabes : أَمِير (ʾamīr), qui signifie «» , et عَلِيم (ʿalīm) renvoyant au «» . Un vrai blase de meneur de jeu.Miralem Pjanić est né en Yougoslavie, à Zvornik. Ce qui lui fait un point commun avec les autres footballeurs bosniens, Sejad Salihović et Ermin Bičakčić. Cette ville est située sur les bords de la Drina, sur la rive de l’actuelle Bosnie-Herzgovine, peuplée majoritairement de Serbes orthodoxes, alors que les Pjanić sont bosniens et musulmans. À ce propros, lisez le chef-d’oeuvre d’Ivo Andrić,).Il partage son jour d’anniversaire avec Ferenc Puskás, Serge Gainsbourg et Jérémy Morel. D’où cette désinvolture et cette poésie au moment de claquer des buts de 60 mètres.Son père Fahrudin était le meneur de jeu du FK Drina Zvornik, en 3division. Alors que les prémices de la guerre poussait la famille à l’exil au Luxembourg, où un contrat et l'asile l’attendaient. Mais le FKDZ refusait de le libérer. La légende (ou plutôt, Miré lui-même ) raconte que c’est au moment où sa mère, Fatima, a déboulé dans le bureau de l’administration avec son bébé, Miralem, en pleine crise de larmes, que la secrétaire a fini par flancher. «» , poursuivait-il.C’est donc avec «» que les Pjanić débarquent au Luxembourg, à Schifflange. Et il ne faut pas longtemps à Miralem pour se faire un prénom dans le club de foot local ou sur le mini-foot situé à 100m de chez lui. «» , souffle Stefano Bensi, copain d'enfance depuis Schifflange et devenu international luxembourgeois.Alors qu'à 13 ans Miralem est suivi de près par le Standard, l'Ajax et Stuttgart, son père est désormais accompagné de Karl-Heinz Förster pour gérer sa carrière. Oui oui, on parle bien l'ancien défenseur d'une Mannschaft qui avait éliminé la France en 1982.C'est à Metz que le frêle milieu continue sa progression. Pour son premier tournoi avec les Grenats, il se distingue par un but depuis son camp. «» , décrit son pote Iliès Haddadji encore abasourdi.Si les louanges sont unanimes chez le Lorrains, Miralem a aussi quelques dossiers à son nom. «, balançait Olivier Perrin dans So Foot.L'autre grand espoir de sa génération s'appelait Thibaut Bourgeois, un attaquant avec lequel il faisait des étincelles avec Metz. Après un prêt à Martigues et un départ au CA Bastia, il est l'actuel deuxième meilleur buteur (18 buts en 15 matchs) de D2 luxembourgeoise avec l'UN Käerjéng 97. Foutus destins parallèles...S'il fait ses débuts avec les pros en août 2007 face au PSG (0-0), Miralem Pjanić demande toujours à pouvoir jouer avec les jeunes de son âge. Et quand il fait banquette à Caen, il insiste pour rejoindre les U19 qui jouent à Gueugnon le lendemain. «, rembobine Olivier Perrin.D'ailleurs, il continue d'envoyer quotidiennement des textos ou à partir en vacances avec ses meilleurs potes du centre de formation : Iliès Haddadji, aujourd'hui banquier au Luxembourg et entraîneur de Schifflange, Vivian Reydel, actuel directeur de la formation au Racing Union Luxembourg, et Julien Fostier, milieu de terrain à l'US Rumelange.Le match qui a fini de séduire l’Olympique lyonnais est un festival réalisé à Gerland, le 15 avril 2008, lors d’un quart de finale de Coupe de France perdu par les Grenats (1-0).Avant de défendre les couleurs de la Bosnie-Herzégovine (un choix réalisé après d'âpres négociations en 2007), Miralem Pjanić a été l'élément moteur des sélections jeunes du Luxembourg. «» , disait de lui Guy Hellers.À l'époque, Raymond Domenech aurait même tenté de coiffer tout le monde au poteau. Bercé aux exploits de l'équipe de France, le gamin pouvait y prétendre grâce à ses 5 ans de formation à Metz. D'où le petit coup de bigophone de la part du sélectionneur tricolore. La première demande de mariage foirée pour Raymond.À Lyon, il peaufinera l'une de ses spécialités, les coups de pied arrêtés, auprès du professeur Juninho. «» , avouait-il. Après le départ du Brésilien en 2009, c'est donc naturellement qu'il récupèrera le numéro 8 et le rôle d'artificier en chef.Quelques années plus tard, le roi en personne l'a adoubé. «, assurait Juni àen 2015.» Et malgré ça, on laisse encore Cristiano Ronaldo faire tomber des murs...Gamin, son joueur préféré était un résident de la Maison-Blanche. «, témoigne Stefano Bensi.» Une raison suffisante pour signer un autre match référence à Santiago-Bernabéu Alors que tous les instructeurs de ball-trap vous diront qu'un bon tireur garde les deux yeux ouverts, le sniper Pjanić préfère faire confiance à son oeil directeur : le droit.S'il parle aujourd'hui cinq langues (bosnien, luxembourgeois, français, anglais et italien), Miré n'était pas forcément ami avec celle de Molière lors de sa scolarité. «, cafte son camarade Haddadji.En 2011, il est de trop dans le milieu de l'OL, avec la concurrence de Ederson, Clément Grenier et surtout Yoann Gourcuff, débarqué l'été précédent. «, explique-t-il à» .Le 25 juin 2014, il participe à la seule et unique victoire de la Bosnie-Hervégovine en Coupe du monde, face à l'Iran. Il inscrit même le deuxième but de son équipe (score final 3-1).L'homme qui a le plus profité des caramels de Miralem Pjanić n'est autre qu'Edin Džeko, avec 12 buts inscrits après un passe de son coéquipier en sélection et à la Roma.Francesco Totti n'a jamais été avare d'éloges pour le Bosnien, voyant en lui un digne héritier. «, confiait Il Capitano sur la radio officielle du club.» . Et puis qui aime bien, châtie bien.C'est d'ailleurs après cette bénédiction qu'il sera surnommé,(Le Petit Prince, en VF). Pas besoin de vous faire un dessin.Pendant les derbies de Rome, il sait «» , selon les mots de Rudi Garcia après un fabuleux doublé de Miré en octobre 2013.Son numéro 5 porté à la Juve est un hommage à un autre meneur qui a compté pour lui : «Cette saison en Ligue des champions, Miralem Pjanić a réalisé la prouesse de ne toucher aucun de ses 647 ballons dans la surface adverse. Oui, il est désormais unà l'état brut.Aucune trace de sa présence dans les listes du Ballon d'or. Une explication ?Miralem repasse chaque année à Schifflange, pour fêter l'anniversaire du paternel et pour chapeauter le tournoi à son nom, organisé par le club local pour les jeunes du coin. Et l'an dernier, les éducateurs ont dû intégrer aux équipes un invité d'honneur : Edin Pjanić, 5 ans et fils de Miré. La relève se prépare.Michel Berger et son cheveu sur la langue ne sont pas les seuls à avoir une chanson pour Miralem : le Luxembourgeois Louvar, rappeur du Grand-Duché, lui a aussi dédié un son en 2017.