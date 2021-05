217€ à gagner ce week-end avec Lille et le Borussia Dortmund !

Comme le week-end dernier et le précédent, on tente de vous faire doubler votre mise avec notre combiné. Ce week-end, nous partons en Allemagne avant de revenir dans l'Hexagone pour le dénouement de la Ligue 1 dimanche soir.

Dortmund - Bayer Leverkusen :

Angers - Lille :

Si vous misez par exemple sur la victoire du Borussia Dortmund et de Lille dans un pari combiné, la cote atteindra :

Après avoir traversé une longue tempête cet hiver, Dortmund a pu se refaire la cerise lors des derniers mois. Et alors qu'on le sentait hors course pour la Ligue des Champions, le Borussia a quasiment tout écrasé sur son passage depuis quelques temps pour refaire son retard de près de 10 points sur le podium et prendre place sur la 3ème marche du classement. En pleine confiance grâce à leur victoire obtenue en Coupe d'Allemagne aux dépends du RB Leipzig (1-4), les hommes d'Erin Terzic sont écoeurants en ce moment pour leurs adversaires en Bundesliga et ils ont d'ailleurs remporté leurs 6 dernières rencontres en championnat dont les 3 dernières face à Wolfsbourg (2-3), Leipzig (3-2) et Mayence (1-3), affichant même une qualité de jeu assez peu entrevue jusque là cette saison. Samedi, ils affrontent une équipe du Bayer Leverkusen qui ne peut pas se vanter d'être dans une forme aussi optimale. En effet, le 11 de l'Usine n'a remporté qu'un seul de ses 4 derniers matchs et il reste sur deux matchs nuls plutôt moyens contre le Werder Brême (0-0) qui lutte pour le maintien et l'Union Berlin (1-1). De plus, les joueurs de Leverkusen devraient être privés de leur meilleur buteur Alario (11 buts) et du non moins bon Jamaïcain Bailey (9 buts, 7 passes), deux éléments moteurs du jeu offensif de cette équipe. Portés par l'incroyable Haaland (25 buts en Bundesliga cette saison) et par le virevoltant Sancho (4 buts lors de ses 3 derniers matchs), les joueurs du Borussia pourraient donc terminer cette saison par une nouvelle victoire.Freiné dimanche soir dans sa quête du titre par une vaillante équipe de Saint-Etienne malgré une fin de match rocambolesque, Lille conserve cependant son destin entre le mains pour tenter de renouer avec le statut de champion de France qui lui échappe depuis 10 ans maintenant. Effectivement, les Dogues disposeront encore au coup d'envoi d'un petit point d'avance sur le PSG et ils sont donc certains d'être sacrés en cas de succès dimanche soir contre Angers. Et en cette fin de saison, les Nordistes ne pouvaient pas espérer beaucoup mieux en face d'eux puisque le Sco ne joue plus rien et qu'il a d'ailleurs terminé cette saison en roue libre. Pas à la fête ces derniers temps, les hommes de Stéphane Moulin ont perdu à 6 reprises lors de leurs 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. Seule éclaircie dans ce marasme, la victoire obtenue contre une équipe dijonnaise reléguée et à l'agonie (3-0) il y a 15 jours. Quasiment au complet, notamment sur le plan offensif avec la présence des tauliers Yilmaz (15 buts en Ligue 1) et David (12 buts), les Lillois semblent donc en mesure de pouvoir s'imposer dimanche, surtout à l'extérieur où ils excellent avec 11 succès remportés lors de leurs 12 derniers déplacements, et remporter le titre.