300€ à gagner avec l'Atalanta & Toulouse !

Toulouse - Caen :

Parme - Atalanta :

Si vous misez par exemple sur les victoires de l'Atalanta et Toulouse dans un pari combiné, la cote atteindra :

Freiné par la covid dans son opération montée, Toulouse peut cependant toujours croire au Top 2 de Ligue 2 qui lui permettrait de retrouver la L1 directement, seulement un an après l'avoir quittée. Ayant récupéré pas mal de joueurs anciens positifs au virus pour son premier match en retard à jouer lundi, le Téfécé s'est imposé au Havre (0-1) et doit absolument enchaîner face à Caen samedi 20h. s'il veut revenir sur Clermont, 2. Bonne nouvelle pour les hommes de Garande, ils ont gagné leurs 10 derniers matchs joués au Stadium toutes compétitions confondues et Caen continue de s'enfoncer. 18et barragistes, les Normands n'ont pris que 4 points sur les 10 dernières journées (4 nuls, 6 défaites) et ils restent sur 3 revers en déplacement.En perdant lundi chez un concurrent direct pour le maintien, le Torino, Parme a été officiellement relégué en Serie B. Avec une année civile 2021 catastrophique et une série en cours de 5 défaites consécutives, les Parmesans ne pouvaient pas espérer mieux. En face, l'Atalanta croit toujours en revanche en la 2place, position que le club de Bergame occupe actuellement et qui viendra confirmer sa progression saison après saison. Invaincue depuis deux mois en Serie A et une défaite face à l'Inter désormais champion, l'Atalanta a gagné ensuite 6 de ses 8 derniers matchs (pour 2 nuls) et devrait enchaîner dimanche 15h contre une équipe de Parme ne jouant plus rien.