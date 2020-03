180 radios diffusent « You’ll Never Walk Alone » pour soutenir le monde médical

We stand together You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/s7bDZGin7A — Liverpool FC (@LFC) March 20, 2020

Vibrant hommage.L’hymne le plus connu du football mondial a résonné ce vendredi matin, et cette fois, ce n’était pas seulement à Liverpool, Dortmund ou Rotterdam, mais sur les ondes de toute l'Europe. En effet, pour afficher leur soutien au personnel hospitalier engagé dans la lutte contre le Covid-19, plus de 180 stations de radio issues de 30 pays différents ont diffusé à l’unisson «» de Gerry & The Pacemakers à 8h45 précises. Une initiative lancée il y a quelques jours par le DJ néerlandais Sander Hoogendoorn, résident sur la station 3FM.