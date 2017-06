Vers des playoffs en Ligue 2 ?

AH

La LFP se la joue NBA.Après avoir rétabli le système de barrages d'accession,révèle que la la LFP souhaite aller plus loin dans sa révolution en instaurant des playoffs en Ligue 2 pour déterminer l'adversaire du 18ème de Ligue 1. Cette nouveauté, présentée sous deux formules différentes, serait applicable dès l'année prochaine. La première version s'inspire directement du Top 14, avec le troisième qui reçoit le sixième, et le quatrième qui reçoit le cinquième dans des matchs uniques. Les deux gagnants s'affrontent ensuite en finale de playoffs. La deuxième version est plus simple : le sixième affronte le cinquième, le vainqueur joue ensuite le quatrième et le gagnant dispute la finale face au troisième.Les clubs sont actuellement sollicités pour donner leur avis sur cette nouvelle formule, qui pourrait être appliquée dès la saison prochaine. La plupart se montre favorables à ce système, en s'appuyant notamment sur l'expérience de la dernière saison avec six candidats à la montée lors de la dernière journée. La décision sera prise le 15 juin lors du conseil d'administration de la LFP, décidée à innover pour augmenter l'attractivité de ses championnats. Cette nouveauté n'aurait toutefois aucune conséquence sur les droits TV actuels, Canal et beIN seraient tous deux diffuseurs des playoffs.Domino's day.