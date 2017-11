Un guide de précaution pour les gays présents au Mondial 2018

LG

La Coupe du monde pour tous.Inquiétée par la prégnance de l’homophobie en Russie , l’association(FARE) a décidé de lancer la production d’un guide de précaution en faveur des personnes de la communauté LGBT qui se rendront en Russie pour le Mondial russe. «, a ainsi expliqué Piara Powar, directeur exécutif de FARE, pour lePar ailleurs, la FARE a également fait part à la FIFA de l’intention de deux groupes de supporters LGBT anglais et allemands de déployer un drapeau arc-en-ciel dans les stades de la prochaine Coupe du monde.Pour information, être homosexuel ne constitue pas un crime en Russie . En revanche, l’éducation jugée homosexuelle est illégale, et de nombreux cas d’agressions sur des personnes étrangères et homosexuelles se sont présentés ces derniers mois.