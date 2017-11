Il n'y a que deux endroits au monde où Rémy Vercoutre prend des gants : devant ses enfants, et sur un terrain de football. En forme olympique depuis le début de saison, le gardien et leader du Stade Malherbe œuvre pourtant dans l'ombre du duo star Rodelin/Santini. L'ombre, justement là où il se sent le mieux.







Prendre le problème à la racine

Plus décisif sur le peu de tirs qu'il concède

« Ce n'est pas le même garçon qu'il y a trois ans »

Par Théo Denmat

Propos de Patrice Garande et de Frédéric Peteryns extraits de Ouest-France

C’est un rituel que personne ne connaissait. Une escapade isolée, quotidienne, perpétrée pendant quinze jours, entre le 5 mai 2017 et le 20 mai 2017. La première n’en appelait pas forcément d’autres, mais l’occasionnel est soudain devenu régulier, puis habituel, puis nécessaire. Un demi-mois d’attente, de stress, de pression, et donc, de questions. Pour répondre aux siennes, ce grand homme au dos large et aux épaules musclées se rendait tous les jours dans l’une des dix-huit églises catholiques que compte la ville de Caen. C’est ici qu’il venait, selon ses dires, «» , tout en glissant quelques mots à la Vierge Marie et au saint qui voudrait bien écouter sa voix grave.Il faut dire que la demande du croyant relevait à l’époque du miracle religieux : comment ne pas encaisser de buts face à la deuxième meilleure attaque de France lorsque l’on s’est soi-même fait transpercer 64 fois avant cette dernière journée de Ligue 1 ? Ses yeux bleus clos, Rémy Vercoutre joignait donc ses mains dépourvues de gants et priait «» . Le Stade Malherbe tiendra le nul au Parc des Princes (1-1), et sauvera sa place en première division à la faveur de deux ingrédients devenus recette : un but de Ronny Rodelin dans les dernières secondes et, surtout, une défense de fer. Sur ses six victoires en championnat, Caen compte déjà quatre succès 1-0, cinq victoires par un but d'écart et s’impose comme l’une des meilleures défenses du championnat. Et les prières de son gardien ne sont peut-être pas pour rien dans cette métamorphose.» , confiait récemment Patrice Garande . La remarque, d’une clarté enfantine, est surtout la conséquence d’un été passé dans sa salle de projection. Les yeux rivés sur la saison de son club, l’entraîneur s’inflige à l’époque de lourdes séances vidéo pour comprendre d’où proviennent les hic de son système défensif, revoit tous les buts, constate et comprend les. «, dit-il,» Des erreurs de communication, soit. On a connu argumentation plus poussée, même si le français évoque une «» . L’analyse chiffrée, donc, entraîne un recrutement mastoc : Adama M’Bengue, Alexander Djiku Frédéric Guilbert et Youssef Aït-Bennasser, quatre nouveaux titulaires respectivement venus de première division sénégalaise, du SC Bastia, des Girondins de Bordeaux et de Monaco, pour quatre millions d’euros. Et même si Djiku, blessé, n’a pour l’instant joué que six rencontres, les trois autres loustics ont complètement solidifié un secteur défensif tenu par Romain Genevois Damien Da Silva et surtout... Rémy Vercoutre Assez paradoxal de disputer la meilleure saison de sa carrière lorsque l’on a 37 ans, que l’on «» continuer quatre ans de plus «» et que physiquement, comme il le confiait àen juin dernier, «» . Comme un vieillard qui accepterait mieux les affres de la vieillesse se sachant proche du grand voyage, Rémy Vercoutre livre donc la meilleure entame de sa vie, de nombreuses fois décisif dans les cages lorsque le roseau caennais venait à plier. Une fois, ce dernier a rompu. C’était au Vélodrome (5-0), et même là, le portier avait disputé une première période dantesque, repoussant l’ouverture du score jusqu’à la 43minute et une frappe à tête chercheuse de Luiz Gustavo . Plus concentré, plus décisif, plus capitaine. Frédéric Petereyns, entraîneur des gardiens du Stade Malherbe, glisse même qu’il sent son poulain «» . Imputer ce calme récent à la naissance de sa deuxième fille cet été - son quatrième enfant - serait un argument bancal, que l’on colle souvent aux profils de jeunes papas footballeurs. Non, pour Vercoutre, en voilà une qui, justement «» comme il l’avoue lui-même. Alors Caen profite des dernières lueurs du sportif, qui, s’il concède moins de frappes que l’an passé, présente également un taux d’arrêt beaucoup plus important : 77,8% de réussite contre 56%, soit 45 arrêts en 12 journées. Seuls Alphonse Areola et Benjamin Lecomte font mieux.Le football est ainsi fait : le travail de Ronny Rodelin sera toujours plus valorisé que celui de son gardien. Sa volée des vingt mètres contre Troyes fin octobre, son égalisation à la dernière seconde au Parc des Princes, son plat du pied aérien au bout du temps additionnel contre Nice le week-end dernier. Trois buts qui ont rapporté cinq des 19 points de Caen et font transpirer les rumeurs de mercato, mais qui masquent une réalité. Caen a la dix-neuvième attaque de Ligue 1, ex-aequo avec Montpellier. Et sa sixième place au classement tient bien plus d’une inviolabilité quasi totale que de quelques lumineux coups d’éclat offensifs. Frédéric Petereyns : « Patrice Garande confirme : malgré son âge, son statut et son expérience, il ne faut oublier que Vercoutre n’est titulaire que depuis la saison 2014-2015. Alors après avoir fait étalage de ses défauts - «» -, à la question : «» que nous lui posions en juin, lui répondait : «» Comme la vie d’un gardien de but, en somme.