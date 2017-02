Pourquoi Monaco est plus fort que Paris

Leader avec trois points d'avance, Monaco apparaît armé et conditionné pour aller au bout en Ligue 1. Et ce qui serait apparu comme une surprise en début de saison prend des allures de logique implacable au mois de février. Entre ce Monaco et ce Paris-là, il n'y a presque plus photo ?

Un collectif mieux rodé

Un effectif plus équilibré

Une meilleure gestion d'effectif

Moins de pression qu'à Paris

Propos recueillis par Nicolas Jucha

» Pour Jean-Marc Ferreri, aucun doute. À l'heure actuelle, le onze de l'AS Monaco est mieux construit que celui du PSG . La faute, bien évidemment, à une présence plus courte d' Unai Emery dans la capitale que celle de Leonardo Jardim sur le Rocher. Mais pas que, selon Luc Sonor : «» D'où quelques scores de tennis pour l' ASM , quand les Parisiens s'en remettent à une réussite maximale pour battre Dijon samedi dernier. La différence s'est nettement vue lors du choc au Parc des Princes, quand les Monégasques dominaient et n'ont failli perdre la rencontre que sur un penalty concédé naïvement en fin de match. Avant de rattraper la bévue aux forceps dans le. Et encore plus ce week-end quand l' ASM a corrigé l'ex-leader Nice alors que le PSG luttait pour se défaire de Dijon » , estime Ferreri, pour qui le départ de Zlatan Ibrahimović n'a pas été compensé. «» Alors qu'à Monaco , le danger peut venir de partout, «» Et surtout, l' ASM peut s'appuyer sur des socles, comme sa charnière Glik/ Jemerson et son duo Fabinho /Bakayoko au milieu selon Sonor. «» Si pendant le mercato d'hiver, le PSG a tenté de rafistoler ses fissures, notamment avec l'arrivée de Julian Draxler , Ferreri ne pense pas que cela suffira à rattraper le retard : «» Et même si l'Allemand a été plutôt bon depuis son arrivée, il ne peut à lui seul combler tous les manques actuels des Parisiens."Ce n'est pas possible, on manque d'ambition."» Luc Sonor est aujourd'hui admiratif du travail du Portugais sur le Rocher. «» Notamment une décision forte : faire du tout frais champion d'Europe Moutinho un remplaçant de luxe. «» Pour l'ancien joueur de l' ASM , cette priorité au mérite plutôt qu'au CV explique l'efficacité du banc monégasque, «» , pour la simple raison que «» . D'ailleurs, selon Jean-Marc Ferreri, c'est bien le coaching du Portugais qui fonctionne, plus que l'opulence de son effectif : «» Et en renforçant la concurrence cet hiver, le PSG ne va pas arranger la situation de l'ancien Aiglon.» , rappelle Sonor. Résultat : le PSG est désormais en souffrance pour conserver son titre et doit vivre avec la pression de celui qui n'assume pas les attentes placées en lui. «