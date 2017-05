Piqué des hannetons

Une nouvelle fois embarqué dans la spirale médiatique à la suite de ses déclarations contre le Real Madrid, Gerard Piqué continue d’alimenter cette haine vouée à l’ennemi de toujours. Protégé par sa direction dans ses propos, Shakiro lance là le énième coup d’une partie d’échecs enflammée depuis février.

808

Ramos à la défense, Pérez démagogue

Chevalier merengue contre phénix blaugrana

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'air pensif. L’envie d’envoyer un nouveau pavé dans la mare lui brûle presque les lèvres. Face aux journalistes, Gerard Piqué peut répondre à la mise en situation proposée : dans une interview publiée parla veille de France Espagne , Raúl González Blanco insinuait qu’il n’excluait pas de travailler pour le Barça un jour. Un comportement auquel Piqué répond de manière directe : «madridismo(...)» Et voilà la dose d’huile suffisante pour bien raviver le feu.Comme dans un match de tennis où les débats sont équilibrés, les échanges de fond de court sont âpres, intenses. Ainsi, Sergio Ramos ne tarde pas à lâcher son coup droit : «, explique le capitaine de laet du Real.(...)» Toujours est-il que les propos de Shakiro, tournés vers la directrice du service juridique de l’État, Marta Silva , font jaser. Deux poids, deux mesures ? Concerné par les propos de Piqué, le président Pérez passe aussi par la case opinion. «madridismo» Une démagogie de principe dans laquelle se lancent les deux clubs, et qui continue de faire parler toute l’ Espagne . Car dans ce débat Real- Barça , il est évident que le plus chaud reste à venir.Point de rattachement entre laet lede par sa carrière de joueur, Luis Enrique est aujourd’hui un ardent défenseur de la cause, mise en péril en cours de saison. «(...)» Au milieu de toutes ces interventions, on retient avant tout une vraie guerre des nerfs entre deux mastodontes, vainqueurs de quatre Ligues des champions sur les sept dernières distribuées, et plus opposés que jamais sur le plan sportif. Plus la saison va avancer, plus la pression va s’intensifier. Dans le rôle du chassé en championnat, le Real met le cap sur une grosse échéance avec un derby madrilène contre un Atlético retrouvé, avant d’enchaîner par son quart de finale aller de C1 face au Bayern . La C1, c’était d’ailleurs un moyen pour lesde voir l’ennemi intime sortir de la compétition dès les huitièmes de finale... Un rêve inachevé après la, qui permet au Barça de se sortir des abîmes et renaître de ses cendres. Bête blessée dans son orgueil et toujours avide de titre, la bande de Luis Enrique va devoir emmagasiner les points, bien négocier le gros clientet espérer un faux pas de son rival pour arriver en candidat au titre lors du Clásico au Santiago- Bernabé u, le 23 avril prochain. L’occasion pour Ramos et Piqué de se serrer la main, et prêcher chacun pour sa paroisse. À coups de véritables tacles cette fois.