MU : salaire réduit si le Big Four n'est pas atteint

La bonne vieille technique de la carotte.Pour motiver ses joueurs à se dépasser sur le terrain, Manchester United aurait trouvé la solution : en cas de non qualification en Champions League, lesseront amputés d'une partie de leurs revenus. Selon les informations du, les Mancuniens auraient dans leur contrat une clause prévoyant que si l'équipe n'entrait pas dans le « Big Four » en fin de saison, ils subiraient une réduction de 25% de leur salaire. Interrogé par le tabloïd anglais, une source interne du club explique : «. »Pour l'instant, c'est mal parti pour les hommes de José Mourinho . Actuellement sixième du championnat, ils pointent à trois longueurs du quatrième, Arsenal . Mais, pas de crainte à avoir du côté de Zlatan Ibrahimović et Paul Pogba , les deux recrues phares du mercato estival, qui ne seraient pas concernés par cette clause.