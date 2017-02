Le Barça signe un contrat de sponsoring en Tunisie

0

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'empire catalan est à la conquête du monde.Alors que le Barça a annoncé l'ouverture d'une future académie en Chine , le club a également officialisé un accord de sponsoring en Tunisie . Lesaxent leur expansion sur la Chine et les États-Unis, mais n'oublient pas le reste du monde.Même si le contrat est loin d'être le plus lucratif de l'histoire du club – pas de chiffres officiels pour l'instant, la presse espagnole annonce moins d'un million d'euros – c'est bel et bien la preuve que le Barça compte aussi s'étendre au Maghreb, région où il est déjà très populaire. Et ça commence visiblement par un sponsoring régional par la société Land'Or, entreprise leader sur le marché tunisien... du fromage.À quand le contrat en France avec Charal ?