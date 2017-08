L’Albatros rentre au nid

Dernier rempart d'un OM fragile l'année dernière, Yohann Pelé a parfaitement tenu la baraque. Mais il est pourtant aujourd'hui obligé de rendre les clés à l'ancien propriétaire de la maison, Steve Mandanda.

Le retour du phénomène

Se satisfaire du nécéssaire

Par Kevin Charnay

Top ! Gardien français de 34 ans, je suis né à Brou-sur-Chantereine. Je rejoins Le Mans en 1999, club dans lequel je reste dix ans, poussant Jean-François Bédénik, Willy Grondin et Rodolphe Roche sur le banc. Un temps suivi par Arsenal et le FC Séville , pressenti pour intégrer le l’Équipe de France sous Raymond Domenech , je finis par rejoindre Toulouse. Une embolie pulmonaire met fin prématurément à ma carrière de footballeur en 2010, mais après trois ans de traversée du désert, je parviens à retrouver un club. Après deux années de bons et loyaux services à Sochaux , je signe à Marseille , où je joue les doublures pendant une saison. Surnommé l’Albatros en référence à mon impressionnante envergure, je mesure 1,96m et suis l’auteur de dix-huitsous le maillot de l’OM la saison dernière, un record en Europe. Je suis ? Je suis ? «» , devrait-on hurler à Samuel Étienne. Et personne d’autre. Sauf qu’aujourd’hui, le gardien de l’OM doit rentrer dans le rang, faisant les frais du retour de Steve Mandanda . Et sans faire de bruit si possible.Lors de l’exercice de 2016-2017, derrière une défense dont on a largement commenté les faiblesses, Yohann Pelé a fait une saison pleine. À part face à Paris et Monaco où les failles du bateau marseillais étaient trop nombreuses, l’Albatros a parfaitement colmaté les brèches. «» , concède Gaëtan Huard, ancien portier de l’ Olympique de Marseille . Sauf que depuis la fin de saison dernière, une donnée a changé. Steve Mandanda , huit ans à l’OM dont six avec le brassard de capitaine, champion de France et élu quatre fois meilleur gardien du championnat, est de retour. Et s’il est un peu coupable sur le deuxième but d’ Ostende au match aller, il a prouvé au retour qu’il était définitivement prêt à redevenir le sauveur de l’OM.Yohann Pelé n’y peut rien. Steve Mandanda fait partie des joueurs qui ont marqué l’OM et avec son retour, il ne peut plus espérer une place de numéro un, et ce malgré la saison quasi blanche à Crystal Palace du gardien formé au Havre. «, assure Gaëtan Huard.» Retour à la case départ donc pour Yohann Pelé qui, comme il y a deux ans, va devoir se contenter d’attendre les blessures, les suspensions ou les grosses méformes d’un Mandanda qui ne laisse généralement que très peu de temps de jeu à ses doublures. En 2015-2016, il avait eu le droit de disputer deux petits matchs de Ligue 1 et deux encore plus petits de Coupe de la Ligue.Depuis qu’il est à Marseille , Mandanda dispute entre 40 et 53 matchs par saison... Mais difficile d’imaginer Yohann Pelé passer de tout à rien en quelques semaines. «» , espère Huard. Surtout que Pelé pourrait se voir récompensé se son attitude irréprochable. Le rôle de bouche-trou qu’il a accompli pendant un an avant de retourner dans le rang aurait pu le vexer. Mais rien, pas un mot plus haut que l’autre. «» , explique Huard. «» . En tout cas, Yohann Pelé accepte son sort. Et c’est peut-être parce qu’il revient de tellement loin. Une saison entière sous le maillot de l’OM est sûrement autant satisfaisante qu’inespérée il y a quelques mois.