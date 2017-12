Gustavo souhaite un bon Noël à Marseille

Après avoir subi l'ouverture du score dans le premier quart d'heure, l'OM s'est imposé face à Troyes (3-1) et termine 2017 de belle manière. L'homme du match ? Le grand Papa Noël Gustavo, métronome et buteur.

Pelé en avance, Mandanda en retard, Payet à l'heure

Troyes moins fort, Gustavo mord

Marseille (4-2-3-1) : Mandanda – Sarr (Sakai, 56e), Rami, Rolando, Amavi – Lopez (Anguissa, 71e), Gustavo – Thauvin (Ocampos, 79e), Sanson, Payet - Germain. Entraîneur : Rudi Garcia.



Troyes (4-2-3-1) : Samassa – Deplagne, Giraudon, Hérelle, Traoré – Azamoum, Bellugou (Confais, 61e) – Pelé (Grandsir, 69e), Khaoui (Nivet, 79e), Darbion - Suk. Entraîneur : Jean-Louis Garcia.

Comment appelle-t-on un joueur qui est capable, à la fois, de récupérer des ballons, de représenter le maître à jouer des siens, de tenir l'entrejeu à lui tout seul, de ne perdre quasiment jamais la sphère, de protéger sa défense par son omniprésence, d'apporter le danger dans le camp adverse par une vraie qualité de frappe et de marquer le but de la victoire ? À Marseille , tout le monde connaît la réponse : un tel footballeur se nomme Luiz Gustavo . S'il fallait encore en apporter la preuve, le Sud-Américain l'a fait ce mercredi soir contre Troyes , en remplissant toutes les missions qu'il pouvait trouver sur son chemin. Résultat : après avoir été mené, l'OM termine 2017 par une victoire difficile face à un ESTAC accrocheur.Pour cette dernière journée avant les kilos à prendre pour les fêtes de fin d'année, Garcia procède à quelques réajustements. Dans son onze figure ainsi Sarr, Lopez et Germain. Pas de quoi faire peur au surprenant promu, qui fait bien davantage que résister. Ce sont même les Troyens qui se procurent, dans un premier temps, les meilleures occasions. À tel point que l'ouverture du score de Pelé - Mandanda étant particulièrement mal placé sur le bel enroulé du buteur - paraît presque normale. Très vite, l'OM réagit. Sauf qu'en face se dresse Samassa, agile devant Gustavo, Sanson ou Thauvin. Mais le portier malien ne peut rien face au superbe extérieur de Payet, dont le talent ressurgit au bon moment. Égalisation logique, et score de parité à la pause.Malgré l'activité de Sanson, les récupérations de Lopez et les jambes de Thauvins, les Phocéens ne parviennent pas à passer devant en seconde période. La faute à des Troyens bien en place, concentrés et menaçants quand ils réussissent à s'infiltrer dans la surface locale. Dans une ambiance aussi sympathique qu'un repas de famille noëllique (n'en déplaise à Orelsan), les deux équipes, sûrement pressées de filer en vacances, livrent un combat tranquille. Quelques fautes plus tard, les potes de Rami commencent à s'impatienter, fatigués de ne pas trouver la faille dans le bloc adverse. À l'image d'un Thauvin bien excité.L'ESTAC, lui, joue bien le coup. Plus intelligent que talentueux, l'de la partie reste droit dans ses bottes, ne s'alarme pas et pense bien à tirer le maillot quand il le faut. Dominé, le petit poucet ? Peut-être. Mais l'ogre marseillais n'arrive pas à le faire tomber. C'est compter sans Gustavo, qui emprunte une nouvelle fois le costume de héros. Grâce à une demi-volée maîtrisée, le Brésilien replonge le Vélodrome dans la bonne humeur. Après de nombreuses possibilités d'égalisation (une barre transversale suivie d'un immanquable signés Suk, sauvetage d'Amavi...) et le pion du break de Germain, les supporters de l'OM peuvent aller profiter de la trêve : l'ancien du Bayern Munich sera toujours là en 2018.